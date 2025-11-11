健康網》秋冬空品亮紅燈！ 3招助攻遠離壞空氣顧健康

國健署表示，秋冬空品差，除外出戴口罩防護外，均衡飲食也有助強化自我保護力；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬一到，冷氣團也慢慢到來。國民健康署指出，冷氣團加上東北季風，吹來境外污染物與不良大氣擴散條件，易讓台灣空氣品質直直落，甚至引發揚塵降低能見度。除外出戴口罩防護外，也提出減少室外活動、加強提升自我保護力、隨時查詢空品狀況等3招，有助抵禦壞空氣、強化自我保護。

國健署於臉書專頁發文表示，進入秋冬後因東北季風等影響，導致空品較差，必要外出時應配戴口罩，強化自我保護，並提出以下3招自我防護，有助抵禦壞空氣顧健康：

●減少室外活動：減少室外活動，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者應避免。另，適當關閉門窗，可降低空污對室內的影響；關窗時，注意應留約5公分空隙，讓室內外空氣對流。

●提升自我保護力：由室外進入室內後，應加強個人衛生防護，如洗手等。此外，也應注意飲食均衡、規律運動，有助增強免疫力；外出時則切記配戴口罩。

●隨時查詢空氣品質：使用「樂活氣象APP-健康氣象服務」，隨時掌握天氣狀況及空品數據，以避免空品不良外出或做好防護再外出。

此外，國健署也曾於網站「健康九九」發文提醒，根據環境部空氣品質監測網資料顯示，中部以南空品區位於下風處，空氣污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易容易上升，而臭氧的生成過程複雜，是一種由有機揮發物（VOCs）、氮氧化物 （NOx）等前驅物，在太陽光的照射下產生的二次空氣污染物。因此，當有足夠的累積條件及陽光強度時，就會生成高濃度的臭氧。

國健署說明，這也表示天氣晴朗並不代表空氣品質良好。因此，建議仍應定期查看空氣品質監測的官方網站或手機APP，才能即時掌握周遭空氣品質資訊。若空氣品質不佳時，也應盡量減少室外活動，如有外出之必要，也要配戴合適的口罩保護自我健康。

