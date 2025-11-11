自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

微生物與心血管相關？ 研究：腸道菌群影響冠狀動脈疾病

2025/11/11 13:44

新研究表明，腸道微生物群在冠狀動脈疾病的發展過程中起到關鍵作用。圖為腸道微生物群示意圖。（擷自X@JohnConstas）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕每年約有2000萬人死於心血管疾病，心血管疾病仍是全球首要死因。新研究表明，腸道微生物群與冠狀動脈疾病（CAD）的進展相關。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，該研究發表於mSystems期刊上。南韓成均館大學三星高級健康科學與技術研究所基因組學家金韓娜（Han-Na Kim，音譯）博士表示，研究團隊已識別哪些細菌在腸道生活，並揭示它們在心臟與腸道連接中所產生的影響。

金韓娜與團隊分析了14名被診斷患有冠狀動脈疾病的患者的糞便樣本，並將其與28名健康個體的樣本進行比較。他們使用的宏基因組定序技術，可檢測樣本中的所有DNA，從而重建單一微生物的基因組。

研究小組透過此方法發現15種與冠狀動脈疾病相關的細菌，揭示它們與發炎和代謝失衡之間存在聯繫，可能會加劇病情。

金韓娜指出，高解析度宏基因組圖顯示，微生物群體在功能上出現劇變，轉向發炎和代謝失衡、保護性短鏈脂肪酸產生菌（如Faecalibacterium prausnitzii）減少、與疾病嚴重程度相關的尿素循環等途徑過度活躍。

值得注意的是，分析還顯示某些有益菌株可能會變得有害。金韓娜聲稱，通常被認為對人類健康有益的微生物，例如嗜黏蛋白阿克曼菌和普拉梭菌，會根據它們是來自健康腸道還是患病腸道而有所不同。

金韓娜說，下一步是將這些微生物訊號與遺傳和代謝組學數據整結合起來。最終目標是設計精準干預措施，將微生物資訊轉化為預防心血管疾病的工具和策略。

