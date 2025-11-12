自由電子報
健康網》補冬好時節！ 營養師授4招溫補增強免疫力

2025/11/12 18:20

營養師張馨方表示，立冬後氣候轉涼，易致手腳冰冷、免疫力下降，補充黑芝麻等黑色食材，溫補不燥又可滋腎益氣；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕立冬後，進入補冬好時節。營養師張馨方表示，立冬後氣候轉涼，易導致手腳冰冷、免疫力下降，建議冬令養生須掌握溫補原則，多吃優質蛋白質、富含維生素C與鋅的食材，有助增強抵抗力；日常作息也應注意保暖與早睡晚起，保持充足睡眠，讓身體進入冬季調養節奏。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，俗話說：「立冬補冬，補嘴空。」意思是氣溫漸降、萬物收藏，身體也該進入「儲備能量」的模式。立冬象徵一年進入冬季的起點，天氣轉冷、白晝變短、陽氣潛藏，若忽略養生，容易手腳冰冷、免疫力下降、容易疲倦難消。

張馨方也進一步指出，以中醫觀點而言冬主藏、養腎為要。《黃帝內經》也提到：「冬三月，此謂閉藏。」意思是此時節應順應自然，讓身體「收而不洩」，重點則在於「養腎護陽」。腎為先天之本，主藏精、主水、主骨，與生殖、代謝、免疫都有關；若腎氣虛，常見腰痠、怕冷、氣力不足、睡眠品質不佳等症狀。

因此，張馨方建議冬令養生飲食可掌握以下4個重點：

溫補而不燥：選擇黑芝麻、黑豆、黑木耳等黑色食物來滋腎益氣。

多補充優質蛋白質：營養師張馨方表示，立冬後氣候轉涼，易致手腳冰冷、免疫力下降，如雞肉、魚、豆腐、豆漿等食材，有助維持肌肉量與免疫力。

補充維生素C與鋅含量豐富的食材：如奇異果、芭樂、草莓、小番茄等富含維生素C；南瓜子、牡蠣、牛肉、腰果等富含鋅，均有助增強抵抗力、預防感冒。

避寒保暖、早睡晚起：夜間為腎氣修復的關鍵時段，充足睡眠才能真正「藏精養氣」。

張馨方叮嚀，補冬不等於要吃下大魚大肉，關鍵是「溫潤、均衡、順時而養」，讓身體慢慢進入冬季的調養節奏，有助奠定來年健康的基礎。

