55歲男缺牙多年影響咀嚼與飲食 逆轉鑽針提升植牙穩定度與成功率

奇美醫院牙醫部牙周病科主治醫師劉昱菁表示，創新骨緻密逆鑽針系統可提高植牙的穩定度與成功率。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕55歲沈先生左上顎後牙區缺牙多年，導致水平向齒槽骨萎縮嚴重，合併鼻竇氣室化，影響咀嚼與飲食，因垂直骨量僅剩4至5mm（公釐），醫師評估後運用逆轉鑽針，同時進行植牙及鼻竇增高術，成功植牙，且目前已恢復正常咀嚼功能。

奇美醫院牙醫部牙周病科主治醫師劉昱菁表示，過去病人若因長期缺牙或嚴重牙周病拔牙，常導致上顎後牙區垂直骨量不足，傳統採側向開窗或齒槽頂端進入，並以骨鑿敲擊方式進行鼻竇增高術，易造成病患頭暈不適，有骨裂風險；傳統植牙鑽針主要以削切骨質為主，反而會減少骨量，若遇骨質密度鬆軟，易導致植體初期穩定度不足而失敗。而創新骨緻密逆鑽針系統，以逆轉方式使骨質緻密化，可提高精準度與安全性，增加植體穩定性。

逆轉鑽針植牙自費前牙1顆約10萬元、後牙1顆約8萬元，骨粉1個區域2至3萬元，及手術導板也須另外收費。

劉昱菁表示，逆轉鑽針可讓因骨量不足而害怕植牙的病人，看見重拾咀嚼功能希望，但不適用於過硬的骨頭區域，避免骨頭受壓過度，形成壓力性骨壞死，術前應由專業醫師仔細檢查與評估。

55歲男左上顎後牙區缺牙多年，影響咀嚼與飲食，經逆轉鑽針成功植牙。（記者劉婉君攝）

