健康網》泫雅開唱跌倒 醫：快速暴瘦超危險

泫雅直接倒在舞台上，保鑣見狀將她抱起帶下台，讓人看得相當心疼。（翻攝自X）

〔健康頻道／綜合報導〕韓星泫雅日前在澳門開唱時，突然昏倒在舞台上，嚇壞粉絲。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇說明女性常見的3大風險；同時若短時間暴瘦，「在我聽起來跟癌症惡病質的營養剝奪是一樣的。」。

姜冠宇在粉專《姜冠宇醫師》談到，泫雅舞台上暈倒，其實也是普遍女藝人的職場健康風險。「注重視覺外型，又在燈光舞台上挑戰極限。」雖然泫雅有迷走神經眩暈病史，但是我們還是可以廣泛整理一下適用所有人的常見風險。

請繼續往下閱讀...

1. 低能量：我們每日「可用能量」，等於（每日攝取熱量 − 運動消耗）÷ 除脂體重（kg），若長期偏低，傳統上以低於30 kcal/kg FFM/日，作為「生理功能異常」的警戒範圍。低能量狀態對女性的威脅，並不會亞於月經失調或低骨密度。所以泫雅如果真的如報導所述，近期暴瘦（而且很殘念，如果沒有專業輔助只是斷食，那是只有減肌肉沒有減脂肪）。經過這一次，她反而要把熱量給補回來。

2. 血容量（水份）、血糖與電解質：減重常見進食不足或餐次延後，吃得少的人本身也容易被剝奪水份。

●水：一個人水份不足在舞台上揮灑，等於體液量下降＋周邊血管隨活動擴張，腦灌流就不夠了。體重快速下降、脫水的女性，條件會更為惡劣。會造成直立性低血壓和姿勢性心搏過速症候群。

●糖：運動或活動使葡萄糖需求升高，交感活躍、卻又營養不足缺糖，出汗、心悸、注意力下降、頭暈，嚴重可昏厥。

●電解質：大量流汗，特別是低鉀／鎂／磷，導致心率QT 延長與心律不整性暈厥。另外若在控制體重同時大量喝水，尤其長時段活動／演出。也會造成頭痛、噁心、意識改變到暈厥。因為這是過量飲水引起的運動性低鈉血症。

3. 女性特別有的缺鐵議題：運動與進食沒配合好，其實是會抑制你吸收鐵質的。內分泌上有所謂的「鐵調素」（hepcidin），在運動後的三到六小時，腸道吸進體內的鐵，不再能「放行」到血液。導致血清鐵下降、轉鐵蛋白飽和度下降。

但是月經失血＋節食（能量與蛋白質不足），容易鐵庫存偏低，本該把「鐵門」打開來吸收。訓練或演出之後，鐵調素導致吸收效率會被壓低。長期下來就形成「鐵吸收少」加上「流失多」，造成疲勞、氣促、頭暈、表現下降，也更容易在站立或劇烈活動後出現暈眩、暈厥。

這是提醒我們補鐵食物的攝取在清晨或上午，且距離運動至少 6–8 小時會比較理想，維持身體的鐵質儲存量。

其實很簡單就是恆定飲食：「合理攝取，及合理消耗」。像走長路一樣作為習慣就會有很好的效果，避免以減重為目標出現極端行為。「短時間內瘦10公斤，在我聽起來跟癌症惡病質的營養剝奪是一樣的。」削減幾公斤的時代已經過去了，有足夠肌肉和水份的人，也是有一定體重的。

姜冠宇直言，自己是一個不太贊成斷食的醫師，反而更注重：是否有足夠的營養長出足量肌肉。「讓肌肉自己消耗脂肪、有好的代謝，來挑戰壓力追求事業與生活平衡，不是很好嗎？」

