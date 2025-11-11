自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》「傷心」恐奪命！ 醫警：壞情緒引心絞痛 「這事」是警訊

2025/11/11 12:31

小心！傷心情緒會引發的心絞痛。專家表示，一旦有持續心臟疼痛，有較高的生命危險，務必注意警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

小心！傷心情緒會引發的心絞痛。專家表示，一旦有持續心臟疼痛，有較高的生命危險，務必注意警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小心！傷心情緒會引發的心絞痛。電視劇常演出中年人生氣之後突然摀住胸口，然後倒地心臟病發作，真的會這樣嗎？宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，情緒不佳會導致心臟不舒服，尤其，心臟缺氧的患者因為情緒引發的心絞痛，比起運動引發的頻率還要高。一旦民眾持續心臟疼痛，可能有較高的生命危險，務必注意警訊。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，「我心情不好」、「她心碎了」，或是「傷心到不行」，情緒不佳的確會導致心臟不舒服。

劉中平表示，雖然醫學進步，但仍然有1/3的患者服藥之後持續心絞痛，也有1/3的患者，接受心導管手術治療之後，心臟疼痛還是沒有緩解。醫師發現，特別的是，心臟缺氧的患者，因為情緒引發的心絞痛，比起運動引發的頻率還要高。

專家提醒，當人們「傷心到不行」時要留心，情緒不佳的確會導致心臟不舒服；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家提醒，當人們「傷心到不行」時要留心，情緒不佳的確會導致心臟不舒服；圖為情境照。（圖取自freepik）

持續心臟疼痛有致命風險

劉中平接著說，這也意味著，雖然心臟的血管狹窄導致缺氧性心絞痛，但情緒引發的神經連鎖反應，也是症狀無法緩解的主因！而且研究資料顯示，持續心臟疼痛的患者有較高的生命危險。

劉中平說明，影像掃描發現，大腦的額下葉（Inferior frontal lobe）在情緒刺激或有壓力的時候，會被異常活化，之後導致心絞痛產生。可能的機轉包括了冠狀動脈收縮、心跳加速血壓上升、痛覺提高以及微循環障礙等。

他給心臟疾病的患者的建議是，要放輕鬆，調整工作型態，減少壓力。如果無法自行緩解，尋求家人和醫療人員的協助，是真的有醫療上的重要性，別忘了對自己好一點。

