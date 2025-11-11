健康網》吃下芬普尼毒雞蛋別慌張！4招助排毒 吃 「這色」蔬菜

芬普尼毒雞蛋事件造成眾人不安，營養師陳冠蓉建議，日常除應飲食多元外，若不慎吃下毒雞蛋，可多補充深綠色蔬菜、多飲水等，有助代謝排毒。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕芬普尼毒雞蛋事件引發民眾不安。營養師陳冠蓉指出，這也提醒我們一件很重要、卻常被忽略的飲食觀念：飲食多元除可強化身體防護力，也是最簡單、最安全的防癌飲食技巧之一。除此之外，若不慎吃下含芬普尼的雞蛋，建議多喝水、補充深綠色蔬菜、抗發炎食物，並避免以雞蛋為唯一蛋白質來源，有助肝臟代謝毒素更順利。

多元飲食吃出最強防護力

為什麼多元飲食這麼重要？陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文表示，多元飲食可降低食安事件的風險暴露，若每天高度依賴單一食材（如：雞蛋），一旦該食材出現問題，健康風險就大幅增加。平日飲食常常變化食材種類，即使偶爾吃到含微量殘留物，也不至於累積超過身體能代謝的劑量。專家也指出，動物實驗顯示，若數年每天都食入含過量芬普尼的雞蛋，才可能造成健康風險（影響肝臟、腎臟與甲狀腺功能）。

此外，多元飲食還可讓攝取的營養素更完整、更均衡，如豆類、深海魚、海鮮類、肉類等，不同蛋白質食物的營養亮點不同，蛋白質來源越多元，更能補足不同營養素缺口，調節免疫力與抗發炎。

陳冠蓉並提及，食材多樣化還可減少氧化壓力、降低慢性發炎，也是重要的防癌飲食原則。另，所謂多樣化不只是針對蛋白質，挑選其他食物，如蔬果也得掌握多色、多樣，可以補充多種抗炎植化素，對健康好處多多，也可預防長期慢性病與降低癌症風險。

4招助肝臟代謝毒素

至於家中若剛好買到問題雞蛋該怎麼做？陳冠蓉指出，除了盡快辦理退換貨以外，若不慎吃下，飲食上可多攝取以下食材，有助加強代謝：

●多喝水：水分攝取足夠能促進代謝、降低肝腎負擔。

●多補充深綠色蔬菜：如菠菜、地瓜葉、芥藍、青花椰菜、青花椰菜苗等，含蘿蔔硫素、葉綠素、維生素C能提供人體抗氧化力、抗炎力；植化素有助於清除自由基、加強肝臟解毒酵素的作用，讓毒素代謝更順利。

●多攝取抗炎食物：如深海魚；冷壓特級初榨橄欖油、酪梨、核桃；蔥、薑、蒜、洋蔥、薑黃；當季蔬果。

●避免只吃雞蛋作為蛋白質來源：學習將雞蛋視為眾多好蛋白中的一員，而不是唯一的來源。

陳冠蓉馨提醒，在食安風暴與資訊轟炸的時代，最好的自我保護不是恐慌，而是把每天的飲食變得更豐富、更多元、更接近原型食物；這樣就算偶爾遇到風險，也能把傷害降到最低，並建立全家人的健康保護力。

