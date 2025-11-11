自由電子報
兩性生殖

台北市首免費「多元生理用品發放機」就在市府！無論性別皆可領取

2025/11/11 12:10

台北市社會局今（11）與北安扶輪社舉辦「生理用品暨多元生理用品機台捐贈儀式」，於市政大樓一樓設置台北市第一台免費「多元生理用品放送機」。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市社會局今（11）與北安扶輪社舉辦「生理用品暨多元生理用品機台捐贈儀式」，於市政大樓一樓設置台北市第一台免費「多元生理用品放送機」。社會局表示，機台提供洽公民眾，不論性別，都可以在臨時或緊急情況下使用。民眾僅需掃描機台QR Code，加入Line帳號後，即可免費領取衛生棉或衛生棉條，每人每20日可領取一次。

台北市性別平等辦公室執行長暨社會局長姚淑文特別提到，這次機台是無論性別，不限女性也可以領取生理用品。她說：「我們很容易陷入『衛生棉只有女性可以領取』的框架，然而，如果身邊異性或是伴侶等也能夠領取，過程當中更上了一堂月經平權課程。」

姚淑文也期望，能透過這次機台設置，推動「月經平權」的宣導與教育，同時希望能在12區公所、親子館以及台北市政府，都能設立衛生用品主動提供服務，讓市民能自在面對自身需求，獲得即時且尊重的支持。

本機台由北安扶輪社捐贈，除提供機台與生理用品外，亦捐贈17050份生理用品，分送至本市各區公所及親子館，讓有臨時需求的民眾能夠獲得即時協助與支持。扶輪社同時舉辦兩場月經平權系列講座，推動公部門性別友善空間示範，深化市民對月經健康與性別平等的認識，攜手打造包容友善的公共環境。

性別平等辦公室指出，未來將持續鼓勵各機關及場館依服務特性提供多元生理用品，並結合教育宣導，提升公共服務品質。市府也呼籲更多民間團體與企業共同響應，攜手推動月經平權，讓性別友善服務落實於市民日常生活。

