新竹臺大分院醫師林建亨獲紫絲帶獎 深耕兒少保護醫療獲肯定

新竹臺大分院精神醫學部醫師林建亨接受「紫絲帶獎」表揚。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院精神醫學部醫師林建亨長期投入兒童與青少年保護醫療服務，推動社區心理照護與跨域合作，獲得我國保護服務最高榮譽的第11屆衛生福利部「紫絲帶獎」，以此表彰他在家庭暴力、性侵害、性騷擾、含防制性剝削的兒少保護、老人保護以及身心障礙者保護等6大領域的貢獻。

林建亨說，身體的傷痕可以被看見並治療，心理的創傷卻往往隱而不顯，更需要時間與專業療癒。唯有用心關懷與堅持陪伴，才能修補破碎的心靈，讓人性再次閃耀光芒。

新竹臺大分院精神醫學部醫師林建亨長期守護受傷的孩子。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院院長洪冠予說，兒少醫療照護不僅是基本人權，更是醫療人道精神的實踐，因為這讓醫療服務走出了醫院高牆，深入社區角落。

他們的兒少保護團隊多年來從新竹縣的五峰、尖石等偏鄉外展醫療服務，到執行新竹地區家外安置機構的探訪工作，並與特殊教育學校、輔導諮商中心以及少年之家合作，逐步建立完整的兒少精神醫療網絡，協助受創兒少的復原之路。

新竹臺大分院今年進一步成立「兒童青少年身心發展中心」，承接衛福部「嚴重情緒行為者精神醫療就醫障礙改善及精神病早期介入計畫」，以深化社區精神醫療網絡。院方未來將延續「紫絲帶獎」所象徵的溫柔力量，持續守護每一位兒少的健康與希望。

新竹臺大分院兒少保護團隊從醫院走向偏鄉，打造新竹偏鄉完整的兒少精神醫療網絡。（新竹臺大分院提供）

