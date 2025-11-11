吃黑巧克力能救記憶力？ 日本研究：1小時內動物表現提升30％

黑巧克力富含的植化素「黃烷醇」，在日本一項最新動物研究中，被發現可能在一小時內提升記憶力。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據福斯新聞（Fox News）報導，日本芝浦工業大學一項最新研究表明，攝取黑巧克力、蘋果、莓果等食物中富含的「黃烷醇」（flavanols）植化素，可能在一小時內，將老鼠的記憶測試表現提升約30%。這項研究已發表於權威期刊《食品科學當前研究》（Current Research in Food Science）。

研究指出，黑巧克力的苦味物質「黃烷醇」（flavanols）所帶來的澀味，可能作為一種刺激，直接向中樞神經系統傳遞訊號。該大學首席研究員藤井康之表示，此反應會觸發交感神經系統，釋放與警覺、專注力相關的化學物質「去甲腎上腺素」。

研究團隊對老鼠進行了「新物體辨識」測試。結果顯示，攝取黃烷醇的老鼠，在記憶測試中的表現比未攝取的對照組高出約30%。牠們同時也表現出更強的運動活力與探索行為。

藤井康之指出，黃烷醇在本研究中引發的壓力反應，與「體育鍛煉」所引發的相似。報導指出，此味覺刺激會觸發腦幹中一個名為「藍斑核」（locus coeruleus）的微小區域，進而釋放去甲腎上腺素。這解釋了為何儘管黃烷醇的生物利用度（被人體吸收的比例）極低，適度攝取仍可能改善健康。

加州神經學家穆恩博士（Dr. Johnson Moon）表示，此發現「令人高度關注」，但他警告，目前尚無足夠數據建議人們透過食用黑巧克力來改善記憶。他提醒，標準黑巧克力棒中的熱量、糖與脂肪，可能會抵銷其潛在益處。

研究限制：仍需人體測試

研究作者同時強調，此為動物實驗，給予老鼠的劑量遠高於正常人食用一份黑巧克力或莓果所能攝取的份量。未來仍需進行人體測試，以確認是否能在人體產生類似的短期效果，以及是否會產生耐受性或壓力相關的副作用。

