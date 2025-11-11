AI無所不在 澎湖衛局巧用AI打造智慧無菸新風潮

以往繁瑣的戒菸宣導方案，透過AI五分鐘內就能輕鬆完成。（澎湖縣政府衛生局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府衛生局為強化菸害防制與預防保健成效，舉辦「巧推大腦行為改變技術暨AI應用教育訓練」，以創新AI科技結合行為科學，為衛教人員注入嶄新的專業能量，課程內容多元、生動實用，學員反應熱烈，展現公衛工作數位轉型的新氣象，並達到事半功倍的效果。

此次課程特別邀請花蓮東華大學教授李明憲授課，以風趣幽默、深入淺出的教學，闡述「大腦行為改變技術」在菸害防制推廣中的應用，從心理動機出發，運用巧推策略引導民眾提升戒菸意願，翻轉過去僅以說教為主的宣導方式，打造更貼近青少年與一般吸菸者需求的健康環境。更以實際案例講解，包括如何設計具吸引力的癌症篩檢通知單、創新規劃戒菸班場地佈置、設計具互動感的衛教海報，以及運用行為改變獎勵技巧提升參與動機。

另外也結合人工智慧（AI）實作，帶領學員操作如何以AI輔助撰寫計畫、提升文案與衛教素材製作效率，讓學員體驗AI在5分鐘內完成衛教影片、成果簡報與宣導圖卡，並透過AI結合「角色、上下文、任務、輸出四柱法」，學員能快速生成策略方向與推廣方案。

衛生局長陳淑娟表示，這次教育訓練讓學員在理解行為改變理論的同時，也學會運用AI提升業務執行效能，是衛生局推動創新健康治理的重要一步。未來將持續深化數位轉型，鼓勵同仁以科技結合人本思維推動菸害防制與健康促進，打造高效、有趣且具感染力的公衛宣導新模式，為澎湖民眾建構健康無菸、智慧永續的新生活環境。

東華大學教授李明憲，指導衛生局員工以AI快速生成戒菸宣導方案。（澎湖縣政府衛生局提供）

