消弭「月經貧窮」 南市攜手企業捐贈生理用品助弱勢女性

康那香捐贈物資搬運收貨。（南市社會局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應南市消弭「月經貧窮」，照顧弱勢優先施政理念及性別平等政策，康那香公司再度捐贈衛生棉等民生物資，提供弱勢家戶及實物愛心銀行，讓這份愛的暖流持續不中斷。

台南市長黃偉哲表示，感謝康那香公司響應南市消弭「月經貧窮」，長期為社會公益付出，以實際行動展現社會責任與關懷弱勢，已多次捐贈生理用品，包括近年來響應南市「登月計畫」政策，捐贈逾1400包衛生棉給弱勢家庭女性及偏鄉女學生、捐贈60箱生理用品，今年再度捐贈逾1200包生理用品及1200包民生物資，與市府攜手破除月經污名、消弭月經貧窮，讓更多女性獲得尊嚴與健康照顧。

請繼續往下閱讀...

實物銀行服務的個案挑選衛生棉。（南市衛生局提供）

社會局長郭乃文表示，發送弱勢家庭的物資多來自企業及團體等社會善心人士之捐贈，女性生理用品為日常生活中的基本必需品，但部分經濟弱勢或偏鄉地區女性因資源匱乏，常面臨「月經貧窮」的困境，無法穩定取得安全、衛生的用品。社會局積極媒合民間單位捐助各式生理用品，不僅為女性提供實質幫助，也關懷其健康及心理需求，避免陷入「月經貧窮」的惡性循環，歡迎更多企業、團體、善心人士等參與助人行列。

社會局表示，推動實物愛心銀行，已建置5處委辦實體店面、15處合作實體店面及18處實物分站，社工依據服務家戶之個別需求，為經濟弱勢或遭遇急難之家庭等，提供即時且適切的民生物資，以及多元化的關懷服務，並透過公私協力善用每一份愛心資源幫助弱勢族群。

實物銀行服務的個案挑選水濕巾。（南市社會局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法