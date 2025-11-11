自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

消弭「月經貧窮」 南市攜手企業捐贈生理用品助弱勢女性

2025/11/11 11:41

康那香捐贈物資搬運收貨。（南市社會局提供）

康那香捐贈物資搬運收貨。（南市社會局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應南市消弭「月經貧窮」，照顧弱勢優先施政理念及性別平等政策，康那香公司再度捐贈衛生棉等民生物資，提供弱勢家戶及實物愛心銀行，讓這份愛的暖流持續不中斷。

台南市長黃偉哲表示，感謝康那香公司響應南市消弭「月經貧窮」，長期為社會公益付出，以實際行動展現社會責任與關懷弱勢，已多次捐贈生理用品，包括近年來響應南市「登月計畫」政策，捐贈逾1400包衛生棉給弱勢家庭女性及偏鄉女學生、捐贈60箱生理用品，今年再度捐贈逾1200包生理用品及1200包民生物資，與市府攜手破除月經污名、消弭月經貧窮，讓更多女性獲得尊嚴與健康照顧。

實物銀行服務的個案挑選衛生棉。（南市衛生局提供）

實物銀行服務的個案挑選衛生棉。（南市衛生局提供）

社會局長郭乃文表示，發送弱勢家庭的物資多來自企業及團體等社會善心人士之捐贈，女性生理用品為日常生活中的基本必需品，但部分經濟弱勢或偏鄉地區女性因資源匱乏，常面臨「月經貧窮」的困境，無法穩定取得安全、衛生的用品。社會局積極媒合民間單位捐助各式生理用品，不僅為女性提供實質幫助，也關懷其健康及心理需求，避免陷入「月經貧窮」的惡性循環，歡迎更多企業、團體、善心人士等參與助人行列。

社會局表示，推動實物愛心銀行，已建置5處委辦實體店面、15處合作實體店面及18處實物分站，社工依據服務家戶之個別需求，為經濟弱勢或遭遇急難之家庭等，提供即時且適切的民生物資，以及多元化的關懷服務，並透過公私協力善用每一份愛心資源幫助弱勢族群。

實物銀行服務的個案挑選水濕巾。（南市社會局提供）

實物銀行服務的個案挑選水濕巾。（南市社會局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中