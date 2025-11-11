成醫兒科醫余文豪跨網絡保護高風險兒少 獲新銳紫絲帶獎

成大醫院兒科醫師余文豪獲頒紫絲帶獎「新銳獎」。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕衛生福利部公布「第11屆紫絲帶獎」得獎名單，成大醫院小兒部醫師余文豪獲頒衛生醫療「新銳獎」殊榮。成醫表示，紫絲帶獎是我國家庭暴力、性侵害及兒少保護服務最高榮譽獎項，肯定跨網絡守護者共同抵抗暴力、陪伴受害者重返安全生活的努力。能獲此獎，肯定余文豪醫師和團隊在醫療介入、跨體系協作推動，及高風險孩童長期照護等面向的專業行動與成果。

成大醫院小兒部醫師余文豪從2023年起擔任南區兒少保護醫療整合中心計畫負責人，整合兒科、急診、兒心、骨科、眼科、復健、社工、護理及心理等多專業團隊，長期投入受虐孩童傷勢評估、跨網絡會議、兒童保護教育訓練及身心復原回診追蹤。

兒少保護工作牽涉醫療、社政、教育與司法系統，每位專業人員看到孩子不同的面向。余文豪強調，唯有跨團隊合作，才能理解問題背後的真正成因，並為家庭與孩子找到真正可行的支持。

成大醫院兒科醫師余文豪（右一）和兒保醫療中心個管師對個案做訪視評估。（成大醫院提供）

成大醫院也感謝台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心及社會局社會工作及家庭福利科長期協力，彼此信任、持續串連，共同在第一線提供評估、社會支持、風險介入與家庭重建等服務。家防中心和社福中心在家庭動力理解、照顧計畫安排與長期支持上不可或缺，而兒保醫療團隊的加入，則能協助社政、教育、司法等網絡看見孩子的身體困境、發展風險與復原需求，使保護工作得以更精準、更合宜地執行。

成醫強調，每一個家庭都需要完整被看見、每一個孩子都值得全力守護。成醫會持續推動兒少保護網絡整合、跨領域教育及到宅醫療支持，作為第一線社福與教育系統的堅實後盾，讓「守護」成為具體落地的行動。

成大醫院兒科醫師余文豪（蹲者）訪視個案，因個案家中空間有限，於戶外進行評估。（成大醫院提供）

成大醫院兒科醫師余文豪（右）接受行政院政務委員陳時中頒贈紫絲帶獎「新銳獎」。（成大醫院提供）

