自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

穩定、和諧、功能良好的家庭 ADHD兒童的神經發展更平衡

2025/11/11 10:35

光田綜合醫院小兒神經科醫師江國樑團隊，研究顯示「家庭結構」與「父母年齡」在兒童發展中具有關鍵影響。（記者歐素美攝）

光田綜合醫院小兒神經科醫師江國樑團隊，研究顯示「家庭結構」與「父母年齡」在兒童發展中具有關鍵影響。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕光田綜合醫院小兒神經科醫師江國樑，率領團隊分析近8萬名ADHD兒童健保大數據，並將研究成果登上國際期刊《Children》，揭示「家庭結構」與「父母年齡」在兒童發展中的關鍵影響。研究指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關，穩定、和諧、功能良好的家庭，能讓注意力不足過動症（ADHD）兒童的神經發展更平衡，若家庭互動薄弱或照顧斷層，則可能增加心理與行為挑戰。

　江國樑研究團隊將「隔代教養」定義為祖父母支付保費、且子女未與父母同住，研究結果顯示，這類孩子後續出現精神疾病的機率高於一般兒童。其中，人格障礙風險最高，高出9.23倍；躁鬱症約2.9倍、適應障礙則約2.2倍。

江國樑醫師指出，雖然隔代教養能提供家庭支持，但若缺乏親子互動或教育觀念落差過大，孩子容易承受更高的心理壓力，進而影響情緒與人格發展。

另父親20歲以下者，其子女躁鬱症的發生機率為一般族群的3.58倍；母親20歲以下者，則約2倍。江國樑說，年輕父母面臨經濟壓力、教養經驗不足及社會支持有限等問題，可能使孩子更容易出現情緒不穩與行為偏差問題。

研究也指出，35歲以上高齡母親的子女自閉症發生機率約高出1.5倍，語言發展遲緩比例也較高；高齡父親的子女同樣有自閉與語言遲緩傾向。江國樑表示，這可能與年齡帶來的基因變化或遺傳風險有關，提醒社會應關注「父母年齡兩端化」對孩子神經發展的影響。

江國樑強調，ADHD孩童不是「故意搗蛋」，而是需要被理解與支持神經發展狀況，家長與教育者要正視家庭支持的重要性，若發現孩子情緒起伏明顯或行為失序，應及早尋求專業協助。

他建議臨床醫師在診斷與治療時，納入家庭結構與父母年齡背景作為考量，針對不同照顧型態提供早期介入與情緒支持，呼籲「家庭是孩子心理健康的起點」，唯有醫療、教育與社會共同合作，才能真正幫助ADHD孩子穩定成長，減少心理與行為風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中