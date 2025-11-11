醫院院長咳血、喘不過氣 竟是甲狀腺癌末期！多治療搶命

病患手術前的電腦斷層顯示，甲狀腺腫瘤已達7公分，侵犯氣管及喉部神經，造成聲帶麻痺與氣道阻塞，情況危急。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕輕忽結節不管，付出慘痛代價！中部地區1名外科醫師的醫院院長忙於救人，忽略了自身也有甲狀腺結節而未定期追蹤，直到某天突發咳血與呼吸困難，緊急送醫診斷已是惡性度高的低分化甲狀腺癌，腫瘤已嚴重侵犯氣管與喉部神經，經台中一家醫學中心轉介到彰化基督教醫院接受手術與氣管修補重建，還有放射治療，才成功搶回一命，目前復原情況良好，也能繼續管理醫院與救治病人。

收治這名病患的彰基總院長陳穆寬說，該案例凸顯甲狀腺疾病定期監測的重要性，提醒民眾切勿輕忽追蹤檢查。該病患送來醫院時，手術前的電腦斷層顯示腫瘤已經7公分，並且侵犯到喉嚨與氣管，造成聲帶麻痺與氣道阻塞，進一步切片確診為低分化甲狀腺癌，這類型癌症惡性度較高，診斷時，常已出現甲狀腺外擴展及廣泛局部侵犯，情況危急。

患者經接受根除性甲狀腺切除術及頸部淋巴結廓清術，術中因腫瘤侵犯嚴重，另進行氣管修補，並利用甲狀軟骨重建，術後再接受放射碘治療及甲狀腺素替代治療，術後持續追蹤，2年來沒有復發。

彰基耳鼻喉暨頭頸外科部副主任謝明妤指出，該病患抗癌成功，呼吸、說話及吞嚥功能都正常，沒有留下後遺症，目前繼續堅守醫師崗位，實在非常難得！

陳穆寬也說，甲狀腺癌常被稱為「預後較佳的癌症」許多甲狀腺結節初期可能為良性，若長期未追蹤，一旦發生癌變或惡化，發現時往往已屆晚期，大幅增加治療複雜度與風險。因此，早期發現、早期治療是戰勝甲狀腺癌的關鍵，即使是良性結節也應每半年至一年進行超音波追蹤檢查，術後病友必須持續監測甲狀腺球蛋白等腫瘤指標並定期超音波檢查，以利早期偵測復發或有無轉移。

