自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

壯年男情緒起伏大被誤會脾氣變差 躁鬱症上身

2025/11/11 09:54

躁鬱症常被誤會是脾氣問題，嘉南療養院一般精神科主任沈正哲呼籲大家不要輕忽，及早就醫診斷。（嘉療提供）

躁鬱症常被誤會是脾氣問題，嘉南療養院一般精神科主任沈正哲呼籲大家不要輕忽，及早就醫診斷。（嘉療提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕30歲的男子小哲（化名），平常工作認真、表現穩定，近半年來卻情緒起伏劇烈，時而亢奮，精力旺盛，才沒多久，卻又變得沮喪，提不起勁，最後家人陪同至衛生福利部嘉南療養院就醫，被診斷為躁鬱症（雙相情感障礙）。

嘉療一般精神科主任沈正哲指出，躁鬱症是種以情緒高漲（躁期）與情緒低落（鬱期）交替出現為特徵的精神疾病；起初小哲家人以為他只是工作壓力大，但在不斷反覆地劇烈起伏後，驚覺不對勁，才趕緊陪同就醫。

沈正哲提到，小哲近半年話特別多，晚上幾乎沒睡覺，也不覺得累，還能同步接了5個計畫案，相當賣力，且花錢大手筆；卻又突然情緒低落，食慾下降，連出門上班都感到困難，起伏得很明顯。

沈正哲說，臨床病程可能表現，在「躁期」是精力旺盛、睡眠需求減少、話多、衝動行事、判斷力下降，有時伴隨易怒；「鬱期」即為情緒低落、失去興趣、動作變慢、無望感、食慾與睡眠改變。

有些躁期與鬱期之間會有情緒穩定期，但也會情緒快速交替，甚至同時出現躁與鬱的症狀（混合期）。

沈正哲表示，以藥物治療搭配心理治療為主，常用藥物主要有3大類，包含情緒穩定劑、非典型抗精神病藥、抗憂鬱藥，需在醫師評估下謹慎使用，避免誘發躁期。

沈正哲強調，早期診斷與治療能有效控制情緒波動，減少復發，並保護患者的學業、工作與人際功能；延誤治療不僅增加復發機率，長期也可能造成功能受損。

沈正哲呼籲，情緒忽高忽低不是脾氣問題，可能為躁鬱症的警訊，及早就醫，才能守護健康與人生方向；喜療提供門診、住院、藥物治療、心理治療與病友支持資源等，能協助患者穩定病情，重拾生活主導權。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中