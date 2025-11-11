壯年男情緒起伏大被誤會脾氣變差 躁鬱症上身

躁鬱症常被誤會是脾氣問題，嘉南療養院一般精神科主任沈正哲呼籲大家不要輕忽，及早就醫診斷。（嘉療提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕30歲的男子小哲（化名），平常工作認真、表現穩定，近半年來卻情緒起伏劇烈，時而亢奮，精力旺盛，才沒多久，卻又變得沮喪，提不起勁，最後家人陪同至衛生福利部嘉南療養院就醫，被診斷為躁鬱症（雙相情感障礙）。

嘉療一般精神科主任沈正哲指出，躁鬱症是種以情緒高漲（躁期）與情緒低落（鬱期）交替出現為特徵的精神疾病；起初小哲家人以為他只是工作壓力大，但在不斷反覆地劇烈起伏後，驚覺不對勁，才趕緊陪同就醫。

請繼續往下閱讀...

沈正哲提到，小哲近半年話特別多，晚上幾乎沒睡覺，也不覺得累，還能同步接了5個計畫案，相當賣力，且花錢大手筆；卻又突然情緒低落，食慾下降，連出門上班都感到困難，起伏得很明顯。

沈正哲說，臨床病程可能表現，在「躁期」是精力旺盛、睡眠需求減少、話多、衝動行事、判斷力下降，有時伴隨易怒；「鬱期」即為情緒低落、失去興趣、動作變慢、無望感、食慾與睡眠改變。

有些躁期與鬱期之間會有情緒穩定期，但也會情緒快速交替，甚至同時出現躁與鬱的症狀（混合期）。

沈正哲表示，以藥物治療搭配心理治療為主，常用藥物主要有3大類，包含情緒穩定劑、非典型抗精神病藥、抗憂鬱藥，需在醫師評估下謹慎使用，避免誘發躁期。

沈正哲強調，早期診斷與治療能有效控制情緒波動，減少復發，並保護患者的學業、工作與人際功能；延誤治療不僅增加復發機率，長期也可能造成功能受損。

沈正哲呼籲，情緒忽高忽低不是脾氣問題，可能為躁鬱症的警訊，及早就醫，才能守護健康與人生方向；喜療提供門診、住院、藥物治療、心理治療與病友支持資源等，能協助患者穩定病情，重拾生活主導權。

