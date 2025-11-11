台北慈濟與中央大學合作專利 獲2025台灣創新技術博覽會銅牌獎

AI模組協助病理切片判讀，協助醫師與研究人員快速完成影像分類與統計。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北慈濟醫院研究部共同實驗室主任蔡國旺與國立中央大學團隊進行跨領域合作，以「建立組織微陣列影像模型與形態判定方法」，運用AI演算科技，加速病理影像辨識能力，除取得中華民國發明專利，更榮獲2025台灣創新技術博覽會競賽銅牌獎，展現臨床醫學與科研創新的跨域實力。

台北慈濟醫院在2022年與中央大學簽立「策略聯盟合作計畫」，攜手推動學術研究，致力醫療器材、醫療雲端網路與AI智慧醫療等不同領域發展，此次取得的專利也是在此合作架構下衍生的成果之一。

請繼續往下閱讀...

台北慈濟醫院研究部共同實驗室主任蔡國旺與中央大學團隊合作，「建立組織微陣列影像模型與形態判定方法」，除取得中華民國發明專利，更獲2025台灣創新技術博覽會競賽銅牌獎。（台北慈濟醫院提供）

蔡國旺指出，在顯微鏡下辨識病理切片，是臨床診斷中最關鍵、也最耗時的工作之一，面對成百上千個細胞組成的影像，病理科醫師必須逐一觀察、判讀腫瘤與正常組織的差異，除了臨床診斷，醫學研究也經常需要分析大量病理影像，因此北慈醫院與中央大學生醫科學與工程學系副教授許藝瓊團隊攜手，導入人工智慧、建立AI模組，協助醫師與研究人員快速完成影像分類與統計。

在合作分工上，北慈負責提供病理切片樣本與專業標註資料，由病理科醫師明確定義各種細胞型態；中央大學則負責AI模組的建立與訓練，運用機器學習演算法對大量影像資料進行特徵與型態分類，雙方透過不斷驗證與比對，優化AI模組的準確率與穩定性，目前此專利技術主要應用於研究領域，用以分析腫瘤組織及細胞分布等影像特徵，協助醫師與研究人員進行更精確的資料統計與臨床趨勢探討，未來隨著模型成熟度提升，亦有望導入臨床輔助診斷系統，提升病理分析效率。

蔡國旺表示，獲獎不僅是對研究成果的肯定，更是轉譯醫學的具體實踐，台北慈濟醫院結合臨床專業與學術量能，使研究不再停留於理論，而能實際回饋於臨床照護，讓病人獲得更快速、精準的治療建議。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法