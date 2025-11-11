AI智慧健檢助攻 高榮精準揪出早期疾病和癌症治療

AI智慧健檢助攻，高榮精準揪出早期疾病和癌症，才能及時發現及早治療。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕民眾越來越重視健康與養生，衛福部也提出「健康幣」政策，加上不時會傳出知名人士猝逝消息，凸顯預防醫學的重要性，高雄榮總結合AI智慧醫療，藉由高階的健檢儀器與檢驗項目，達到精確效果，才能及時發現及早治療。

健康管理中心主任余憲忠表示，在癌症與三高的早期診斷與早期治療方面，透過合宜的健康檢查可達事半功倍效果，目前臨床上許多早期的癌症個案大多是透過高階的儀器檢查來發現。

高榮健檢導入AI等智慧健檢輔助，精準揪出早期疾病和癌症及早治療。（高榮提供）

高榮設計6大高階套組與客製化特色套組，結合人工智慧整合個人各方面參數資料給出建議，提供民眾最有價值也最到位的健康檢查內容設計，藉由全景寶石電腦斷層、精準核磁共振掃描、高階內視鏡檢查等高階儀器，讓潛在的心血管疾病、早期肺癌、早期癌症與癌前病變等無所遁形。

高榮統計，每年診斷心血管疾病需要心導管放支架的個案為116至148人，約佔接受心血管相關健檢人數的10%，比率相當驚人，顯示現今心因性猝死的個案層出不窮原因。

在早期肺癌部分，高榮每年診斷早期肺癌需要手術的個案為23至30人，約佔接受低劑量肺部電腦斷層人數的1%，比率不低。

此外，腸胃道相關癌症每年診斷的個案有23至38人，約佔接受相關健檢人數的0.5%，其它癌症（如：乳癌、攝護腺癌、肝癌等等）加總，每年診斷的個案為39至43人，約佔接受相關健檢人數的0.8%左右，這些個案都獲得即時的治療，真正做到早期診斷早期治療的目的。

高榮運用AI人工智慧影音技術將健檢報告影音化，透過AI賦能的報告來呈現重點導讀，也提升了健檢的效益與價值。

