每年逾4000人罹胃癌 南投縣衛生局提醒保胃5撇步

感染幽門螺旋桿菌，是造成胃癌的主因之一，可透過糞便抗原檢查及早發現治療。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕衛生福利部公布2024年全國十大癌症死因統計，胃癌排名第8，每年逾4000人新診斷罹患胃癌，南投縣衛生局提醒民眾，造成胃癌的主因之一是「幽門螺旋桿菌」感染，民眾若能落實定期檢查、健康飲食等「保胃5撇步」，即能遠離罹癌風險。

南投縣衛生局將胃癌納入7項可免費檢查的癌症之一。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局表示，「幽門螺旋桿菌」被世界衛生組織列為第一級致癌因子，感染後若未治療可能導致慢性胃炎、胃潰瘍，甚至演變為胃癌。幽門螺旋桿菌感染初期多無症狀，但可透過簡單的檢驗即能發現，若檢測陽性並及早服藥治療，可降低約5成胃癌發生風險。

衛生局指出，由於胃癌早期症狀不明顯，許多人等到出現胃痛、胃脹、黑便或食慾不振等症狀時，往往已屬中晚期，錯過黃金治療時機。南投縣衛生局已將胃癌納入7項可免費檢查的癌症之一，協助民眾早期發現與治療，衛福部今年起也正式推動「幽門螺旋桿菌（HP）檢測」公費擴大篩檢政策，凡45至74歲民眾，可享有終身一次免費幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查。

衛生局強調，無論年齡、職業或健康狀況，都應重視腸胃健康，特別是有胃病史或胃癌家族病史者，更應從日常生活中落實保胃5撇步，包括定期檢查、健康飲食（避免食用過多醃製、煙燻、油炸、生食或精製糖食品）、良好飲食習慣（避免共杯共食，落實公筷母匙習慣，降低幽門桿菌傳染風險）、規律運動（每週3次、每次20分鐘以上），以及遠離香菸、檳榔與避免過量飲酒，以降低罹癌風險。

