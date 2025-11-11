健康網》長期緊繃易變胖！ 醫警告壓力肥最傷心臟

壓力大，不只讓人心情緊繃、睡不好，還可能讓腹部悄悄「長脂肪」，長期累積更會演變成心血管與代謝疾病的高風險因子；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕壓力大，不只讓人心情緊繃、睡不好，還可能讓腹部悄悄「長脂肪」。聯安預防醫學機構聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，真正影響健康的關鍵，不在體重幾公斤或BMI（身體質量指數）高低，而是體脂肪的「量」與「分布位置」，尤其是腹部與內臟脂肪，長期累積更會演變成心血管與代謝疾病的高風險因子。

BMI看起來過重？ 醫：體脂肪與分布才是重點

施奕仲說，以美國職棒球星大谷翔平為例，他身高193公分、體重約95公斤，依BMI計算約25.5，屬於「過重」範圍，但沒有人會說他胖，只會形容他「非常強壯」。這正凸顯了BMI的侷限：它無法區分肌肉和脂肪，也無法看出脂肪囤積的位置。

他強調，同樣是相同的身高體重，有人看起來緊實結實，有人卻顯得鬆軟臃腫，差別就在於體脂肪比例與分布；因此，單看體重或BMI，不足以判斷一個人是否健康。

病態脂肪病、脂肪質量病 肥胖危害不只「變胖」

施奕仲指出，當體脂肪過量時，俗稱過重或肥胖，對身體幾乎是「百害無一利」。近年在肥胖醫學與代謝研究領域中，常用兩個學術名詞來解釋肥胖帶來的健康危害。

他說，「病態脂肪病（Sick Fat Disease）」主要指白色脂肪過量囤積在腹部，引發一連串荷爾蒙問題，導致身體慢性發炎、胰島素阻抗、代謝症候群，進而成為心血管疾病，是一種化學性的病變；

另一種「脂肪質量病（Fat Mass Disease）」則與脂肪的物理性質有關，脂肪量太多會造成身體結構上的負擔，例如體重過重讓關節長期承重磨損，或出現睡眠呼吸中止症候群等，屬於生理上、物理性的病變。

蘋果型比西洋梨型更危險 內臟脂肪是代謝元凶

至於體脂肪堆積的位置，也會反映在身形上。施奕仲說，「西洋梨型身材」是脂肪多堆積在皮下，常見於下半身較為豐滿的人，主要是皮下脂肪，較多影響外觀；

「蘋果型身材」則是脂肪集中在腹部、包圍臟器的內臟脂肪，會讓上腹部明顯凸起，通常也是代謝症候群的高風險族群。

從健康風險來看，「蘋果型」比「西洋梨型」更危險，因為內臟脂肪是代謝疾病的元兇，不但容易出現脂肪肝、脂肪胰等問題，更可能造成高血壓、高血脂、高血糖等「三高」，最終引發心腦血管疾病。

不只吃太多 長期壓力大也會長出內臟脂肪

一般人以為體脂肪過高，只是因為「吃太多、動太少」，施奕仲表示，長期熱量過剩的確是主因之一：吃進的能量超過身體所需，多餘的熱量就會被轉為脂肪儲存，久而久之體重直線上升、體脂率也愈來愈高。

但他提醒，內臟脂肪過高的成因並不只有飲食，有些人看起來瘦瘦的、體重正常，仍然可能有內臟脂肪過多的問題。原因之一，就是長期慢性壓力過高，讓壓力荷爾蒙皮質醇大量分泌，促進腹部脂肪堆積，形成所謂的「壓力型肥胖」。無論是飲食過量或壓力失衡，只要內臟脂肪偏高，就是慢性病和心血管疾病的重要風險因子。

有些人看起來瘦瘦的、體重正常，仍然可能有內臟脂肪過多的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

量腰臀比＋家用體脂計 搭配運動與紓壓才有效

如何知道自己的內臟脂肪是否超標？施奕仲說，若以數據準確性來看，電腦斷層掃描是評估內臟脂肪的黃金標準，但價格較昂貴、不適合當作常規篩檢；相較之下，全身身體組成分析（雙能量X光吸收儀／DXA）是較為理想的檢測選擇。

不過，他更推薦民眾在家養成自我監測習慣，可以定期量測腰臀比，或使用家用體脂計觀察體脂率變化，每週固定量測一次，透過數字變化來自我監督體態與健康。

定期量測腰臀比，或使用家用體脂計觀察體脂率變化，每週固定量測一次，透過數字變化來自我監督體態與健康。（圖擷取自shutterstock）

每日10分鐘核心+30分鐘有氧 再加15分鐘「放空」

在改善生活方式方面，施奕仲建議，規律運動是減少內臟脂肪的重要關鍵。若沒有運動習慣者，可先從每天10分鐘的核心肌群訓練開始，持續一個月，讓每日運動成為習慣，理想狀態則是「10分鐘核心訓練加上30分鐘有氧運動」，兼具力量與心肺訓練，更有助於控制體脂肪。

至於高壓工作者，他提醒，更要刻意為自己安排「大腦休息時間」，每天特別撥出約15分鐘做正念練習或讓大腦「淨空」，單純發呆也是不錯的選擇，搭配和緩的腹式呼吸，都有助於緩解身心壓力。

施奕仲強調，預防心血管與代謝疾病的關鍵，不在於體重減少多少公斤，而是改變內臟脂肪的囤積位置與比例。從每天零碎時間開始運動、調節壓力，搭配量測腰臀比等簡易數值與定期心血管健康檢查，就能及早發現風險，遠離各種心臟血管疾病的發生。

