自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》長期緊繃易變胖！ 醫警告壓力肥最傷心臟

2025/11/11 13:26

壓力大，不只讓人心情緊繃、睡不好，還可能讓腹部悄悄「長脂肪」，長期累積更會演變成心血管與代謝疾病的高風險因子；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

壓力大，不只讓人心情緊繃、睡不好，還可能讓腹部悄悄「長脂肪」，長期累積更會演變成心血管與代謝疾病的高風險因子；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕壓力大，不只讓人心情緊繃、睡不好，還可能讓腹部悄悄「長脂肪」。聯安預防醫學機構聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，真正影響健康的關鍵，不在體重幾公斤或BMI（身體質量指數）高低，而是體脂肪的「量」與「分布位置」，尤其是腹部與內臟脂肪，長期累積更會演變成心血管與代謝疾病的高風險因子。

BMI看起來過重？ 醫：體脂肪與分布才是重點

施奕仲說，以美國職棒球星大谷翔平為例，他身高193公分、體重約95公斤，依BMI計算約25.5，屬於「過重」範圍，但沒有人會說他胖，只會形容他「非常強壯」。這正凸顯了BMI的侷限：它無法區分肌肉和脂肪，也無法看出脂肪囤積的位置。

他強調，同樣是相同的身高體重，有人看起來緊實結實，有人卻顯得鬆軟臃腫，差別就在於體脂肪比例與分布；因此，單看體重或BMI，不足以判斷一個人是否健康。

病態脂肪病、脂肪質量病　肥胖危害不只「變胖」

施奕仲指出，當體脂肪過量時，俗稱過重或肥胖，對身體幾乎是「百害無一利」。近年在肥胖醫學與代謝研究領域中，常用兩個學術名詞來解釋肥胖帶來的健康危害。

他說，「病態脂肪病（Sick Fat Disease）」主要指白色脂肪過量囤積在腹部，引發一連串荷爾蒙問題，導致身體慢性發炎、胰島素阻抗、代謝症候群，進而成為心血管疾病，是一種化學性的病變；

另一種「脂肪質量病（Fat Mass Disease）」則與脂肪的物理性質有關，脂肪量太多會造成身體結構上的負擔，例如體重過重讓關節長期承重磨損，或出現睡眠呼吸中止症候群等，屬於生理上、物理性的病變。

蘋果型比西洋梨型更危險　內臟脂肪是代謝元凶

至於體脂肪堆積的位置，也會反映在身形上。施奕仲說，「西洋梨型身材」是脂肪多堆積在皮下，常見於下半身較為豐滿的人，主要是皮下脂肪，較多影響外觀；

「蘋果型身材」則是脂肪集中在腹部、包圍臟器的內臟脂肪，會讓上腹部明顯凸起，通常也是代謝症候群的高風險族群。

從健康風險來看，「蘋果型」比「西洋梨型」更危險，因為內臟脂肪是代謝疾病的元兇，不但容易出現脂肪肝、脂肪胰等問題，更可能造成高血壓、高血脂、高血糖等「三高」，最終引發心腦血管疾病。

不只吃太多　長期壓力大也會長出內臟脂肪

一般人以為體脂肪過高，只是因為「吃太多、動太少」，施奕仲表示，長期熱量過剩的確是主因之一：吃進的能量超過身體所需，多餘的熱量就會被轉為脂肪儲存，久而久之體重直線上升、體脂率也愈來愈高。

但他提醒，內臟脂肪過高的成因並不只有飲食，有些人看起來瘦瘦的、體重正常，仍然可能有內臟脂肪過多的問題。原因之一，就是長期慢性壓力過高，讓壓力荷爾蒙皮質醇大量分泌，促進腹部脂肪堆積，形成所謂的「壓力型肥胖」。無論是飲食過量或壓力失衡，只要內臟脂肪偏高，就是慢性病和心血管疾病的重要風險因子。

有些人看起來瘦瘦的、體重正常，仍然可能有內臟脂肪過多的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

有些人看起來瘦瘦的、體重正常，仍然可能有內臟脂肪過多的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

量腰臀比＋家用體脂計　搭配運動與紓壓才有效

如何知道自己的內臟脂肪是否超標？施奕仲說，若以數據準確性來看，電腦斷層掃描是評估內臟脂肪的黃金標準，但價格較昂貴、不適合當作常規篩檢；相較之下，全身身體組成分析（雙能量X光吸收儀／DXA）是較為理想的檢測選擇。

不過，他更推薦民眾在家養成自我監測習慣，可以定期量測腰臀比，或使用家用體脂計觀察體脂率變化，每週固定量測一次，透過數字變化來自我監督體態與健康。

定期量測腰臀比，或使用家用體脂計觀察體脂率變化，每週固定量測一次，透過數字變化來自我監督體態與健康。（圖擷取自shutterstock）

定期量測腰臀比，或使用家用體脂計觀察體脂率變化，每週固定量測一次，透過數字變化來自我監督體態與健康。（圖擷取自shutterstock）

每日10分鐘核心+30分鐘有氧　再加15分鐘「放空」

在改善生活方式方面，施奕仲建議，規律運動是減少內臟脂肪的重要關鍵。若沒有運動習慣者，可先從每天10分鐘的核心肌群訓練開始，持續一個月，讓每日運動成為習慣，理想狀態則是「10分鐘核心訓練加上30分鐘有氧運動」，兼具力量與心肺訓練，更有助於控制體脂肪。

至於高壓工作者，他提醒，更要刻意為自己安排「大腦休息時間」，每天特別撥出約15分鐘做正念練習或讓大腦「淨空」，單純發呆也是不錯的選擇，搭配和緩的腹式呼吸，都有助於緩解身心壓力。

施奕仲強調，預防心血管與代謝疾病的關鍵，不在於體重減少多少公斤，而是改變內臟脂肪的囤積位置與比例。從每天零碎時間開始運動、調節壓力，搭配量測腰臀比等簡易數值與定期心血管健康檢查，就能及早發現風險，遠離各種心臟血管疾病的發生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中