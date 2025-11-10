自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》透視癌友內心世界 醫：最放不下的是這件事

2025/11/10 23:57

兩位精神科醫師發覺，癌友最掛心的問題是「責任」，這個沉重的重擔壓著他們；圖為情境照。（圖取自freepik）

兩位精神科醫師發覺，癌友最掛心的問題是「責任」，這個沉重的重擔壓著他們；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕抗癌的心理素質也是要很強大的，精神科醫師陳璿丞指出，癌後心理問題的病人越來越多。他分享與同學也是台大癌醫精神科醫師徐勝駿的對話，兩人都認為「責任」是癌友最放不下的。

陳璿丞在臉書專頁「陳璿丞醫師x析心事務所」表示，在精神醫學會上巧遇徐勝駿，老同學交換在第一線遇到「癌後心理」問題的病人越來越多。

徐勝駿在無數臨床案例中，找到了另一個更關鍵的入口。他緩緩吐出兩個字：「責任」，因為癌友心中說不出口的黑洞：「我的責任，怎麼辦？」。

陳璿丞解釋，過去在西方的心理治療中，病人尋找的是「我存在的意義」；但在我們的文化裡，病人（尤其是長輩）腦中盤旋的，是更具體的焦慮。他們常掛在嘴上的是：「我的責任還沒盡完...」、 「我倒下了，這個家（公司）的責任怎麼辦？」、「我會不會成為家人的負擔？」

徐勝駿也認同，他亦分析有兩種「責任焦慮」：

●異常焦慮型：
通常是早期發現、積極治療的病人。他們變得很慮病，整天緊盯身體的細微變化。但他們焦慮的不是死亡本身，而是怕「復發」，怕自己「又成為家裡的麻煩」，怕「花了家裡太多錢」。

●異常消極型：
他們覺得自己遇到了「pháiⁿ-mih-á」（台語：壞東西）。他們會喃喃自語：「為什麼是我？我這輩子燒好香、任勞任怨，沒做什麼壞事...」 這種「為什麼是我」的背後，不是對命運的憤怒，而是一種深深的「愧疚」—彷彿生病，是自己「不夠努力」、「不負責任」才造成的結果。

陳璿丞表示，在台灣，與其空談「意義」，不如直接處理「責任」。並在臨床上採取新的切入點，激勵著癌友，情緒平穩地接受治療。

●重新定義責任：肯定他對家庭的重視。但生病不是他願意的。「此時此刻，好好配合治療，讓自己康復，就是你對家庭『最負責任』的態度。」

●肯定他的價值：生病需要花錢，這不是「拖累」。這是「必要投資」。你康復了，對家庭的「長遠價值」遠高於此，這才是「最負責」的表現。

