健康網》國泰金大將劉俊豪猝逝 醫呼籲預防心梗5大法

國泰金大將劉俊豪不滿60歲，因心肌梗塞病逝。宏仁醫院提醒民眾，氣溫變化大，務必注意保暖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕國泰世華銀公告，旗下世越銀行董事總經理劉俊豪今年59歲，因心肌梗塞9日驟逝。宏仁醫院衛教資料指出，預防心梗有5大方法，尤其在氣溫突然下降的時候，注意保暖，冷飲更要慢慢喝。

宏仁醫院指出，心肌梗塞是急性且非常嚴重的心臟疾病，因心臟的冠狀動脈阻塞而血流減少或停止，導致養分及氧氣無法輸送到所供應的心肌細胞，心肌缺血缺氧而壞死，嚴重者甚至休克或死亡。

劉俊豪為人豪邁，是國泰金控仰賴大將，他歷練完整，曾外派多國還交出一張漂亮的成績單。（資料照）



主要症狀為胸口出現持續性胸痛、胸悶，伴隨盜汗與呼吸困難是典型的病徵。最常出現疼痛的部位為前胸部左側，並可能延伸至左肩、上背、頸部、左手臂內側、下巴、牙齒及上腹部，伴隨嘔吐及暈眩等症狀，而且休息後疼痛仍無法緩解。嚴重時會失去意識、出現心律不整、血壓下降等狀況，令人措手不及，是一種死亡率相當高的急症。

日常預防心梗方法：

1.注意洗澡水的溫度：

洗澡水溫攝氏40度左右最好，過冷使血管收縮，影響心臟功能，過熱使體內血管膨脹，增加心臟負擔，最好採淋浴。

2.注意氣候溫度的變化：

氣溫突然下降，將使血管收縮，感到不舒服，外出帶件衣服，冬天戴口罩，冷飲慢慢喝。

3.足夠的睡眠：

一天要有7-8小時安靜的睡眠，避免疲勞。

4.戒菸拒菸：

菸品中的尼古丁等物質，會使得血液變得黏稠及加快動脈硬化，當血管缺乏彈性、血液又難流通的時候，發生心肌梗塞的機率當然也會增加。

5.定時量血壓、體重：建議每周至少量一次血壓並記錄，維持理想體重。

