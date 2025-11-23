自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》環境荷爾蒙毒害多 醫：5建議降低孩子早發育

2025/11/23 12:18

新竹初日診所減重專科暨小兒內分泌專科醫師王律婷說，為免環境荷爾蒙影響發育，可攝取花椰菜等蔬菜，提升肝臟解毒酵素；示意圖。（圖取自freepik）

新竹初日診所減重專科暨小兒內分泌專科醫師王律婷說，為免環境荷爾蒙影響發育，可攝取花椰菜等蔬菜，提升肝臟解毒酵素；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕環境荷爾蒙無所不在，對於人體的影響也日漸加劇。新竹初日診所減重專科暨小兒內分泌專科醫師王律婷分享，最近有位8歲女孩2個月內胸部明顯發育，讓爸媽又驚又慌。檢查後發現，她的「環境荷爾蒙」指標偏高，尤其是常見於塑膠製品與保養品中的塑化劑（phthalates）與防腐劑（parabens）。這些化學物質在體內會模仿雌激素，對正在發育的孩子來說，也特別敏感。

什麼是環境荷爾蒙？王律婷於臉書專頁「王律婷醫師 ｜兒童生長&親子減重」發文說明，環境荷爾蒙其實是內分泌干擾物質（EDCs），它們不是身體需要的荷爾蒙，卻能干擾身體的內分泌系統。研究顯示，塑化劑、雙酚A（BPA）、烷基酚、對羥基苯甲酸酯（parabens）等物質與性早熟、肥胖、月經不規則、甚至生育能力都有關聯（WHO, 2012; Endocrine Society Scientific Statement, 2015）。

王律婷進一步提及，在學齡期前暴露過多環境荷爾蒙，孩子可能出現乳房提早發育、月經提早來潮、體脂比例上升、代謝異常，以及對未來生殖功能等潛在影響。因此，她也提出以下5項生活建議：

減少塑膠接觸：裝盛食物改用玻璃或不鏽鋼容器，避免熱湯、熱飲裝在塑膠容器裡。

避免加熱塑膠與罐頭食品：雙酚A在高溫下容易釋放，因此，微波時建議用陶瓷碗或耐熱玻璃。

選擇成分單純的個人清潔用品：查看產品標籤，避開paraben、triclosan、benzophenone等字樣產品。

多吃幫助排毒的蔬菜：十字花科蔬菜，如花椰菜、青江菜、蘿蔔等，能提升肝臟解毒酵素。

鼓勵運動與多喝水：運動能促進汗液與尿液排毒，也有助荷爾蒙平衡。

王律婷提醒，孩子早發育，不一定就是疾病。環境荷爾蒙無法完全避免，但透過選擇、代謝與排除，可大幅降低影響。爸媽為孩子嚴選日常生活用品，其實就是孩子健康的守門人。

新竹初日診所減重專科暨小兒內分泌專科醫師王律婷。（初日診所提供）

新竹初日診所減重專科暨小兒內分泌專科醫師王律婷。（初日診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中