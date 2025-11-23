健康網》環境荷爾蒙毒害多 醫：5建議降低孩子早發育

新竹初日診所減重專科暨小兒內分泌專科醫師王律婷說，為免環境荷爾蒙影響發育，可攝取花椰菜等蔬菜，提升肝臟解毒酵素；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕環境荷爾蒙無所不在，對於人體的影響也日漸加劇。新竹初日診所減重專科暨小兒內分泌專科醫師王律婷分享，最近有位8歲女孩2個月內胸部明顯發育，讓爸媽又驚又慌。檢查後發現，她的「環境荷爾蒙」指標偏高，尤其是常見於塑膠製品與保養品中的塑化劑（phthalates）與防腐劑（parabens）。這些化學物質在體內會模仿雌激素，對正在發育的孩子來說，也特別敏感。

什麼是環境荷爾蒙？王律婷於臉書專頁「王律婷醫師 ｜兒童生長&親子減重」發文說明，環境荷爾蒙其實是內分泌干擾物質（EDCs），它們不是身體需要的荷爾蒙，卻能干擾身體的內分泌系統。研究顯示，塑化劑、雙酚A（BPA）、烷基酚、對羥基苯甲酸酯（parabens）等物質與性早熟、肥胖、月經不規則、甚至生育能力都有關聯（WHO, 2012; Endocrine Society Scientific Statement, 2015）。

王律婷進一步提及，在學齡期前暴露過多環境荷爾蒙，孩子可能出現乳房提早發育、月經提早來潮、體脂比例上升、代謝異常，以及對未來生殖功能等潛在影響。因此，她也提出以下5項生活建議：

●減少塑膠接觸：裝盛食物改用玻璃或不鏽鋼容器，避免熱湯、熱飲裝在塑膠容器裡。

●避免加熱塑膠與罐頭食品：雙酚A在高溫下容易釋放，因此，微波時建議用陶瓷碗或耐熱玻璃。

●選擇成分單純的個人清潔用品：查看產品標籤，避開paraben、triclosan、benzophenone等字樣產品。

●多吃幫助排毒的蔬菜：十字花科蔬菜，如花椰菜、青江菜、蘿蔔等，能提升肝臟解毒酵素。

●鼓勵運動與多喝水：運動能促進汗液與尿液排毒，也有助荷爾蒙平衡。

王律婷提醒，孩子早發育，不一定就是疾病。環境荷爾蒙無法完全避免，但透過選擇、代謝與排除，可大幅降低影響。爸媽為孩子嚴選日常生活用品，其實就是孩子健康的守門人。

新竹初日診所減重專科暨小兒內分泌專科醫師王律婷。（初日診所提供）

