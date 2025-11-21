健康網》失眠、焦慮、腸胃差？ 營養師曝減壓、降火快補它

Cofit資深客製化保健品營養師蔡宗真表示，日常食物如黑巧克力、堅果等均含鎂，攝取可減壓、降火，讓壓力荷爾蒙更穩定；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕生活或工作越忙越緊繃的時候，身體好像也跟著鬧脾氣，肩膀頂叩叩、睡不著、腸胃卡卡、臉上長出小紅疹？Cofit資深客製化保健品營養師蔡宗真表示，這些症狀其實不只是壓力，而是壓力在體內「點火」，久而久之便會形成「慢性低度發炎」。想要減壓、降火，讓壓力荷爾蒙更穩定，最重要的就是補充礦物質「鎂」。

蔡宗真於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文表示，當我們焦慮、長期睡不好時，交感神經像是踩著油門不放，身體進入備戰狀態，皮質醇、發炎因子（CRP、IL-6）均會上升，久了就會形成所謂的慢性低度發炎，此時鎂（Magnesium）的補充就很重要。

蔡宗真指出，鎂是全身300多種酵素反應的「穩定器」，它參與神經傳導、肌肉放鬆、能量代謝，甚至決定交感神經能不能好好「煞車」。曾有研究指出，連續補充鎂12週以上，可顯著降低血液中發炎指標（CRP），同時讓受試者的壓力荷爾蒙反應變得更穩定。簡單來說，也就是「補鎂＝減壓＋降火」。

蔡宗真說，當體內鎂濃度低時，神經會更容易過度興奮，肌肉更容易抽筋或僵硬，免疫系統也會釋放更多發炎訊號；以至於在壓力大、睡不好、喝太多咖啡的時候，鎂總是默默流失得更快。

怎麼做才能補對鎂？蔡宗真表示，鎂其實藏在很多日常食物裡，例如：深綠色蔬菜、堅果、燕麥、黑巧克力，但現代人外食多、壓力大，研究也估計有逾6成的人鎂攝取量不足；在此情況下，或可以高吸收型鎂補充品協助補足。

