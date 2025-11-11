健康網》憤怒降溫減攻擊性 研究：可補充Omega-3

食農專家韋恩表示，據國外研究發現，飲食補充Omega-3有助減少攻擊性高達28% ，建議日常飲食不妨增加攝取魚類；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕憤怒時常會有攻擊行為產生，你以為只能憑藉自我控制，但其實營養素也有著關鍵作用。食農專家韋恩表示，根據美國賓州大學最新科學研究顯示，我們吃的東西，其實影響著我們的大腦，尤其補充Omega-3可以降低人類的攻擊性，並提出「保持冷靜，多吃Omega-3」（KEEP CALM AND TAKE OMEGA-3）的具體建議。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，之前即有研究顯示，Omega-3與預防精神分裂症有關，而攻擊性和反社會行為部分則被認為源於營養不足。來自賓州大學的研究人員綜合分析研究總共3,918名參與者的29個隨機對照試驗，在所有試驗中，發現補充Omega-3後，攻擊性減少高達28%。

研究者同時也是神經犯罪學家艾德里安‧雷恩（Adrian Raine）說，無論居住在何處，為了減輕攻擊性，服用Omega-3補充劑的時代已經來臨。他並補充表示，至少尋求對有攻擊性的孩子進行治療的父母應該要知道，除了孩子所接受的治療外，每週多加一到兩道魚類的攝取，也是有效的。當然除了吃魚之外，食用魚油膠囊也是很好的選擇。

此外，雷恩也表示，研究顯示對於反應性攻擊（對挑釁的反應）和主動性攻擊（事先計劃的行為）的攻擊減少，魚油也都有顯著效果。研究人員認為，Omega-3可減少發炎並維持重要的大腦神經健康方式，或許在調節攻擊行為方面有所幫助。

