健康網》心理壓力巨大？研究：掌控感越高面對壓力越從容

〔健康頻道／綜合報導〕明天要交報告、堵塞的馬桶、與親人的爭吵等，這些日常瑣事都可能讓一天變得壓力重重。當這些煩惱不斷累積時，人們會覺得不堪負荷。然而，根據賓州州立大學（Penn State）研究團隊的新研究顯示，「掌控感」的強弱，可能會影響人們處理這些日常麻煩時的難易程度，提升幸福感。

《MedicalXpress》報導，研究團隊發現，在人們覺得自己比平常更能掌控壓力來源的日子裡，他們主動採取行動，而且這種關聯性會隨著年齡增加而更加明顯。

研究顯示，人們對日常壓力事件的掌控感，可能是一種可培養、可強化的心理資源，有助於更好地管理日常生活，並影響整體健康狀況。這項研究發表於《心理傳播學期刊》。

該研究資深作者賓州州立大學（Penn State）人類發展與家庭研究系教授大衛．阿爾梅達（David Almeida）說：「這項研究顯示，即使只是讓人覺得自己對日常麻煩的掌控力稍微提升，更有助解決問題。」

阿爾梅達提到，當人們學會在日常生活中找到並善用那些可以掌控的部分，不僅能減少壓力，還能促進長期的健康與幸福感。

根據阿爾梅達先前主導的研究，人們對壓力的反應是一個動態過程。隨著時間累積，即使是小小的日常煩惱，也可能對健康造成影響。而如何處理壓力源，例如化解爭執，則是壓力調節過程中的關鍵步驟，特別是在幫助情緒穩定方面。

研究團隊分析了超過1700名成人的資料，這些人參與了「美國中年健康研究」之下的「全國日常經驗研究」，這是一項針對健康與幸福感的全國性縱貫研究。

連續8天內，參與者每天回報過去24小時中發生的壓力事件，以及該事件在當天是否已被解決。調查內容涵蓋常見的壓力來源，例如人際緊張（包括爭吵或避免爭吵）、工作或家庭壓力、工作過量等。參與者還需評估自己對每項壓力事件的掌控程度，從「完全沒有」、「有一點」、「中等」到「很有掌控感」4個等級。

研究團隊並在10年後對相同受試者重複調查，以觀察掌控感與壓力解決之間的關係是否隨時間改變。

整體而言，在所有年齡層中，只要參與者在某天感覺自己比平常更能掌控壓力事件，例如平時覺得「只有一點掌控力」，但當天覺得「有一些掌控力」，那天他們解決問題的機率就顯著提高。

研究也發現，這種關係會隨年齡增長而更強烈。在研究初期，當參與者在某天覺得自己掌控力較高時，當天成功解決壓力事件的機率提高了61%；10年後，相同的人在相同情況下，解決問題的機率提升到了65%。

研究結果顯示，「掌控感」可能是一個可用來減輕與管理日常壓力的杠桿。阿爾梅達（Almeida）表示：「令人振奮的是，日常的掌控感並非固定不變，它可以透過實際策略來增強，例如設定優先順序或重新定義自己能掌握的範圍。我們需要思考如何創造環境與條件，讓人們感覺自己更有掌控力。」

