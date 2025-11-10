屏東榮總3週年 門急診量成長達54.2％

屏東榮總3週年，退輔會主委嚴德發（左二）、屏東縣長周春米（右二）、屏東榮總院長王瑞祥（左一）、高雄榮總院長陳金順（右一）等人切蛋糕慶祝。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2022年11月啟用的屏東榮民總醫院，今（10）日舉辦3週年院慶，院方統計，醫療服務量大幅成長，今（2025）年1至10月門急診累計達27.6萬人次，較去（2024）年同期增加20%，更較前（2023）年同期成長達54.2%。

退輔會主委嚴德發今（10）日主持院慶時指出，屏東榮總成立以來在急重症醫療、偏鄉照護與社區健康推廣上持續深耕，今年7月參加區域醫院評鑑，展現醫療品質與量能的全面提升，穩固其作為南部地區重要醫療支柱的地位。

請繼續往下閱讀...

他也肯定，屏東榮總成立以來，榮獲醫策會「國家醫療品質獎」標章，由護理部與藥劑科雙雙獲頒殊榮，藥劑科更以創新服務榮獲「創意獎」；國家生技醫療產業策進會也授予護理部與藥劑科「SNQ國家品質標章」，象徵屏榮的醫療照護品質已達國家級水準。

屏東榮總統計，今年1至10月醫療毛收入累計達22.26億元，較去年同期17.62億元成長26.33%，較2023年同期的13.17億元成長更達69.02%，今年10月單月醫療毛收入達2.51億元，為該院營運以來最高單月營收。在服務量能上，今年1至10月門急診累計達27.6萬人次，較去年同期23萬人次增加20%，較2023年同期17.9萬人次更成長達54.2%，其中今年10月單月門急診量高達3.2萬人次，創下開院以來新高。

與會的屏東縣長周春米也說，今年初因為整體護理師不足，屏東縣各醫院大約調整了3、400床，後續縣府啟動「護理人力補助專案試辦計畫」，和醫院方合力把人力補齊，提供縣民最好最安全的醫療照顧；屏東榮總持續進步當中，期許好還是要更好。

屏東榮總院長王瑞祥表示，屏榮推動醫養整合照護模式，形成從長者照護到幼兒教育、從家庭到職場的完整關懷鏈，今年員工增加近約150人，明年也希望增加150至200人員，讓屏東榮總更壯大，負起更多社會責任，照顧屏東縣民。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法