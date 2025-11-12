健康網》生病時會有口臭？ 醫分析4大原因

專家表示，民眾在感冒、喉嚨痛或扁桃腺發炎時，常伴有口臭；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近季節變化，造成民眾不小心就感冒，這時可能會發現，感冒、生病或發燒時口氣特別重。桃園文新診所院長戴曉芙指出，其實這只是「暫時性的口臭」，多半不是口腔衛生不好，而是身體在生病時出現的一些變化造成的。然而，她提醒，一旦口臭伴隨高燒不退、喉嚨劇痛，最好儘快就醫。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」歸納口臭的4個可能原因：

●口腔環境改變

發燒、鼻塞或張口呼吸時，口腔容易變得乾燥。唾液減少後，原本能沖掉細菌與食物殘渣的功能變弱，細菌分解蛋白質時會產生揮發性硫化物，氣味自然變重。

●發炎反應造成分泌物堆積

喉嚨或扁桃腺在感染時，常出現白色分泌物、黏液與脫落細胞。這些物質若停留在口咽部，會被細菌分解產生異味，因此感冒、喉嚨痛或扁桃腺發炎時常伴有口臭。

●藥物與飲食影響

退燒藥、抗組織胺或止咳藥常使口腔更乾；生病期間若水分攝取不足或食量減少，也會讓唾液變濃、代謝廢物堆積，使口氣加重。

●腸胃與呼吸道影響

部分情況下，感冒後可能伴隨胃食道逆流或鼻涕倒流，這些都可能讓口氣變得較明顯。不過目前醫學研究仍認為此類關聯屬於「部分可能」而非絕對因果。

民眾應該如何判斷何時該就醫？戴曉芙解釋道，如果口臭只是生病期間短暫出現，隨康復而改善，多半不用擔心。

她提醒出現以下情況最好儘早就醫，包括：口臭伴隨高燒不退；喉嚨劇痛、吞嚥困難；口腔內出現潰瘍或異常腫塊。這些狀況可能代表感染其他疾病，需要醫師的進一步評估與治療。

