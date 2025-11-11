自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》子宮切除術後易患甲狀腦癌？ 醫曝風險有35％

2025/11/11 08:21

子宮切除後易罹患甲狀腺癌？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，據南韓研究報告，有高於35%風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

子宮切除後易罹患甲狀腺癌？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，據南韓研究報告，有高於35%風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在婦科手術的世界裡，「子宮切除術」常被視為解決子宮肌瘤、月經異常或慢性疼痛的終極方案。根據南韓健保資料庫（NHIS）的大規模研究，發現子宮切除的女性，未來罹患甲狀腺癌的風險，竟然高出35%。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，南韓這個研究團隊統計分析2002-2020年間，共1萬3498位40-59歲女性。
其中，接受子宮切除術的女性，在平均 11.4 年的追蹤後，甲狀腺癌發生率上升35%。不僅如此，她們也更容易出現「甲狀腺結節」與「甲狀腺肥大」。

黃軒另指出，不少國家的多項研究也都出現相似的警訊，整體分析發現，手術合併卵巢切除者，罹癌風險增加1.63倍。南韓這項研究是在提醒，子宮與甲狀腺的健康，原來有微妙的連動。

黃軒建議有4個步驟，觀察自己的身體：

●術後3年內，是觀察黃金期：
1.建議每年進行一次「頸部超音波」+「甲狀腺功能檢查（TSH、FT4）」。
2.若有家族史、碘攝取不足或體重變化明顯者，可提早半年追蹤。

●營養與荷爾蒙平衡：
子宮與甲狀腺都需要穩定的內分泌節奏。
以下是3個養生守則：
1.補碘但不過量：選擇海藻、魚類、碘鹽，每週2-3次即可。
2.維持肝臟代謝力：甲狀腺激素需在肝臟轉化，避免暴飲暴食與酒精。
3.調節壓力荷爾蒙：慢性壓力會干擾TSH訊號，建議規律運動、瑜伽、冥想。

●聽見微小變化的警訊：
1.體重莫名增加或減少。
2.容易怕冷、心悸或手抖。
3.頸部出現腫塊或吞嚥異物感。
4.聲音沙啞、掉髮或月經提早停經。

●術前就要做「全身考慮」：
對還沒手術的女性來說，這些研究提供了寶貴提醒：
1.在決定子宮切除前，與醫師討論「是否保留卵巢」及「術後內分泌追蹤計畫」。
2.若僅為肌瘤或月經異常，可先評估藥物或微創治療替代方案。

