健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》研究為長壽飲食揭密 堅果、豆腐都上榜

2025/11/11 07:23

研究指出，人們想長壽，可能需要從植物中獲得更多的蛋白質；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，人們想長壽，可能需要從植物中獲得更多的蛋白質；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人都希望健康地長壽，腎臟科醫師江守山引述研究指出，如果想長壽，可能需要從植物中獲得更多的蛋白質。雪梨大學研究人員發現，吃更多植物性蛋白質，包括堅果、鷹嘴豆、豆腐和豌豆的人，通常壽命更長。但這只適用於成年人，5歲以下的兒童應該吃更多動物蛋白。

如果你喜歡吃肉，不妨了解雪梨大學的研究。江守山於臉書專頁「江守山醫師」引述這份研究指出，想長壽，可能需要從植物中獲得更多的蛋白質。但這只適用於成年人。5歲以下的兒童應該吃更多的動物蛋白，如肉類和雞蛋，才能度過生命的最初幾年。

研究人員說，隨著年齡的增長，民眾需要更少的動物性蛋白質，和更多的植物性蛋白質。他們整理了101個國家的數據，以了解人口攝取的蛋白質類型是否會影響壽命。

研究發現，植物性蛋白質攝取量較高的國家（如印度）的預期壽命，比從動物產品中攝取更多蛋白質的國家（如美國）的預期壽命相對較長。主要食用植物性蛋白質，包括豆類、堅果和全穀物的人，罹患慢性病的風險較低，而且往往壽命較長。

研究表明，日本的沖繩、希臘的伊卡利亞島，和加利福尼亞州的洛馬琳達，飲食向來以植物為主，也成了地球上長壽著稱的社區。

