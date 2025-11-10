限制級
健康網》泫雅當眾昏倒 醫教戰自救動作避二度傷害
〔健康頻道／綜合報導〕韓國「小野馬」泫雅9日在澳門參加WaterBomb音樂節時，突然昏倒在舞台上，嚇得舞者立刻上前攙扶，被保鑣抱下場，全場粉絲更是受到驚嚇。亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師吳致螢提醒，昏倒當下才是另一個險境，需在身體有前兆時自救一下。
根據亞洲大學附屬醫院衛教資料，吳致螢表示，暈倒真正致命的原因，多半都是倒下時頭部撞擊到硬物或尖銳物品，而衍生出其他重傷害。因此，萬一民眾發現本身有冒冷汗、頭暈、臉色發白等前兆，此時就得提高警覺，可透過雙腿交叉站立，並將雙手相扣向外拉，提高血壓，避免昏厥，降低生命危害的風險。
吳致螢認為，常見昏厥原因包括短暫性腦缺血、中風、肢體無力等，但若昏倒後很快就恢復清醒，且發生在年輕族群，則往往會與「迷走神經性昏厥」高度相關。
迷走神經若過度興奮，抑制交感神經，會造成心跳過慢、血液輸出量減少，當腦部血液灌流不足，就會因此暈倒。誘發的原因則包括疼痛、恐懼、情緒緊張、用力排便、用力咳嗽、水分補充不足、過度飢餓、或姿態性低血壓等。
吳致螢強調，上述情況多數都會很快緩解，像是打針時「暈針」，一般只要稍作休息或平躺幾分鐘，往往就會恢復正常；不過，也可能與心因性疾病如心律不整、嚴重心臟瓣膜疾病，或腦神經疾病如癲癇有關，建議諮詢醫師詳細診察，才能給予正確的治療。
