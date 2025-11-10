自由電子報
HPV疫苗公費擴大至男生 新北民代籲加強衛教宣導

2025/11/10 17:29

新北國中女生接種率已達9成，新北市議員呼籲，市府儘速制定男生施打KPI與推廣計畫。（資料照）

新北國中女生接種率已達9成，新北市議員呼籲，市府儘速制定男生施打KPI與推廣計畫。（資料照）

〔記者羅國嘉／新北報導〕中央自2025年9月起擴大HPV疫苗公費接種對象至國中男生，新北市議員陳偉杰今（10）日在議會總質詢關注政策推動進度，指出新北國中女生接種率已達9成，呼籲市府盡速制定男生施打KPI與推廣計畫，確保青少年健康防護不打折。衛生局長陳潤秋回應，會盡快整理相關資料，訂定出未來國中男性的施打率。

陳偉杰表示，HPV病毒不僅與女性子宮頸癌相關，也會導致男性口咽癌、肛門癌等疾病，國際多數國家早已推動男女皆施打的公費政策。他要求衛生局一週內提供施打率與中央KPI數據，並建議市府加強校園宣導與衛教合作，讓學生與家長更了解疫苗的重要性。他強調，「預防勝於治療，公費疫苗是國家最直接的公共投資」，市府應該追蹤施打率守護孩子的健康，就是守護國家的未來。

衛生局長陳潤秋回應，目前新北國中女性已打超過9成，男性仍在觀察階段。由於女性施打也花了一段時間慢慢培養民眾的公衛觀念，會盡快整理相關資料，訂定出未來國中男性的施打率。

