限時進食 德國研究揭對新陳代謝無顯著影響

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕德國1項新研究對間歇性斷食提出挑戰。該研究表明，調整進食時間不一定會影響人體新陳代謝。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，該研究發表於科學轉化醫學期刊上，由德國波茨坦─雷布呂克（Potsdam-Rehbruecke）人類營養研究所和柏林夏里特（Charité）醫學院進行。研究人員發現，限時飲食（不改變總卡路里攝取量的間歇性斷食）並未對新陳代謝產生可衡量的改善。

限時飲食是在10小時或更短時間攝取1日3餐，然後禁食至少14小時。此飲食模式因其簡單易行，被認為是控制體重和改善代謝健康的有效方法。動物研究表明，限時進食可預防飲食引起的肥胖及相關代謝問題。一些人體研究也表示，該飲食模式可改善胰島素敏感性、降低血糖和血脂水平，以及適度減輕體重和脂肪。

但目前尚不清楚這些益處是源於縮短進食時間、無意中減少的卡路里攝入，還是兩者兼而有之。為知曉答案，德國醫學與環境研究所分子代謝與精準營養系主任、柏林夏里特醫學院教授拉姆奇（Ramich）及其團隊，測試在卡路里攝入量保持不變的情況下，將食物攝入限制在8小時內是否能夠提高胰島素敏感性以及其他代謝和心血管健康指標。

研究團隊採用隨機交叉設計，招募了31名超重或肥胖女性。在為期2週的時間裡，參與者分別在早餐（上午8時至下午4時，早期限時進食）或晚餐（下午1時至晚上9時，晚期限時進食）期間進食。2種飲食方式的熱量和營養成分基本上相同。

研究人員在4次訪視中採集血液樣本，並進行口服葡萄糖耐受試驗，以檢測限時飲食對葡萄糖和脂肪代謝以及其他代謝指標的影響。在飲食階段，研究人員使用連續血糖監測儀觀察24小時血糖水平，同時記錄食物攝取量。身體活動則透過運動感測器進行監測。

研究發現，至少在為期兩週的短期干預後，參與者胰島素敏感性、血糖水平、血脂或發炎標記物都未出現具有臨床意義的變化。拉姆奇聲稱，此研究結果表明過往研究觀察到的健康益處，很可能是由於無意中減少卡路里攝入，而不是縮短進食時間本身所致。

拉姆奇指出，想減肥或改善新陳代謝的人不該僅關注時間，還要關注能量平衡。

