健康 > 護眼顧齒

健康網》年過60護眼有道！ 醫曝延緩白內障的簡單方法

2025/11/12 08:21

如何預防白內障？專家表示，豔陽下記得戴太陽眼鏡，或抗UV眼鏡，延長水晶體使用的壽命；圖為情境照。（圖取自freepik）

如何預防白內障？專家表示，豔陽下記得戴太陽眼鏡，或抗UV眼鏡，延長水晶體使用的壽命；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕老年性白內障是年長者很普遍的疾病。關於如何預防白內障？耳鼻喉科診所醫師曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文指出，最好的方式是，豔陽下要保護雙眼，記得戴太陽眼鏡，或抗UV眼鏡，延長水晶體使用的壽命。

白內障是什麼？曾家承引述研究說明，眼睛的水晶體逐漸變得混濁，白內障的危險因子包括了以下6項：年紀是最主要因子，盛行率80歲以上占有2/3；基因遺傳；眼外傷；過量陽光照射；長期使用類固醇；其他疾病，如控制不佳的糖尿病、唐氏症等。

曾家承接著說，白內障的症狀通常是，視力逐漸模糊，看遠或近距離的物品細節困難，例如道路標誌。治療的方式可以採保守治療，即正確地戴矯正眼鏡；昏暗處增加亮度。當症狀影響到日常生活才需考慮開刀，與醫師討論進行手術更換成人工水晶體。

曾家承提醒，年齡是白內障最主要因素，隨著老化，水晶體中的蛋白質會開始分解。一般而言，每個人年過60水晶體或多或少都會有些混濁。因此，水晶體也算是人體的消耗品之一，民眾能做的最好保護措施就是，避免陽光傷害，避免在陽光下讀書；豔陽下戶外活動記得戴太陽眼鏡或抗UV鏡片，以延長水晶體使用的壽命。

