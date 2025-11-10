阿公、阿嬤指名找他 小耳醫師王守吉堅持不過度醫療

彰化醫院骨科主任王守吉，天生左耳小耳症、聽不到聲音，他用右耳傾聽病人的需求，守護健康，榮獲今年衛福部「資深典範醫師獎」肯定。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕「骨頭痛就要找小耳醫師！」在南彰化地區的長輩之間，這句話幾乎成了求醫問診的口頭禪，而被親切稱為「小耳醫師」的，就是彰化醫院骨科主任王守吉。他天生左耳小耳症、聽不到聲音，卻用右耳與滿滿的熱忱，傾聽無數病人的需求，堅持不過度醫療，仍能守護病人健康，其醫者仁心的精神，榮獲今年衛福部「資深典範醫師獎」肯定。

今年56歲的王守吉，服務彰化醫院22年，從中國醫藥大學附設醫院轉任後，長期在南彰化深耕骨科醫療。他笑說，小耳症是自己的特徵，不需要掩飾，「如果在意，大可以整形重建，但我選擇順其自然。」反而因此讓許多長輩更容易記住他。

王守吉說，南彰化地區多為偏鄉，長輩們常有骨骼問題，經濟條件又有限，因此他堅持「不過度醫療、不要病人多花一分錢」，能用健保給付解決的就採健保給付。他認為，「若醫療行為連我自己都說服不了，就不會建議病人做。」

王守吉表示，22年來，他在彰化醫院成立骨質疏鬆團隊、關節治療中心與脊椎微創醫療服務，逐漸在偏鄉建立起口碑，尤其是長輩對他特別信任，但他也看到長者身上一些普遍性的問題。許多長輩因怕麻煩家人或恐懼手術，對骨頭疼痛總是一忍再忍，結果卻陷入「越痛越不動，越不動肌力越差、越容易骨折」的惡性循環。

他舉例，一名65歲婦人因膝關節畸形拖了10年才動手術，術後感覺超讚，直呼「早該開刀了！」王守吉感嘆，這樣的病例他遇過太多，每一個都讓他更加堅定推動健康老化的信念。

