健康網》別亂補！ 醫揭「雷諾氏症」患者冬季最怕這件事

2025/11/10 19:31

專家表示，雷諾氏症是一種血液循環異常的疾病，主要影響手指和腳趾的血流，冬天末梢手腳會變成紫色，嚴重時手指會凍傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名7旬女病患，自停經後體質出現變化，只要吃到油炸、餅乾、芥末醬、中藥的十全大補湯，很容易上火口乾舌燥，甚至還會牙齦腫。不過，到了冬天末梢手腳又會變成紫色，嚴重的時候手指會凍傷，專家表示，這是典型的「雷諾氏症」。

什麼是「雷諾氏症」？璽悅中醫診所院長羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文分享，雷諾氏症是一種血液循環異常的疾病，主要影響手指和腳趾的血流。當身體暴露在低溫，或受到情緒壓力時，末梢血管會出現過度收縮，導致血液流動暫時減少。

羅珮琳說明，原發性雷諾氏症通常病情較輕，溫度回升後改善，不會造成永久性損傷。繼發性雷諾氏症是其他疾病所造成的血管變化，尤其是自體免疫疾病，例如，系統性硬化症、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等，需要仔細鑑別並且針對風濕免疫問題治療。

這位病患上了年紀後便出現漏尿的狀況，只要吃到白菜、筊白筍等涼性蔬菜，漏尿就會更嚴重，他的體質變成了吃太燥熱會牙齦腫，吃太寒涼會漏尿，很令人困擾。

病患這種寒熱錯雜的身體狀況，要判定身體到底是寒性還是熱性，可以用舌脈去判定，羅珮琳請病患伸出舌頭看舌診，舌頭顏色偏紅，判定她體質屬於腎陰虛有火。為什麼身體有火但冬天還是會凍傷？由於天氣冷，手腳會變成紫色，凍傷是血液循環受阻無法打通到末梢，屬於氣滯血瘀，血液不流通造成，根本原因不是體寒，而是「不通」。

近期天冷，病患煮桂圓紅豆湯，每天喝一小碗，喝了幾週後出現嘴巴破、睡眠不好的情況，於是又回診。羅珮琳提醒，桂圓、紅豆都屬於常見的食材，對於虛寒體質是冬季很好的養生湯飲，但對於陰虛有火的體質偶爾吃一點無妨，但切忌長期大量食用，如果和這位病患一樣出現上火的狀況，要停止食用。

