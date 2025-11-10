健康網》毒蛋下肚 醫曝毒素會累積引發5現象

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，食安事件最恐怖的不是毒，而是失去信任的感覺。圖為雲林縣衛生局前往全聯稽查芬普尼雞蛋下架情況。（雲林縣衛生局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕15萬顆芬普尼毒蛋亂竄10縣市，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，食安事件最恐怖的不是毒，而是失去信任的感覺。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，這些化學物質不是一次性，而是會慢慢累積在身體裡，從餐桌走進血液、腦袋，甚至下一代。

雞接觸到芬普尼後，毒物會慢慢跑進牠們的脂肪、肝臟，再一路進到蛋黃。蛋黃脂肪含量高，就像一個「化學收集罐」，讓這類脂溶性物質越累越多。芬普尼很黏，不容易被分解。土壤會存、水會存、魚蝦會存、蜜蜂會存、家禽蛋裡也會出現。重點是人類吃下去、摸到、吸到，也會累積在脂肪組織裡。

他表示，芬普尼最可怕的，不是讓您馬上不舒服，而是像一把看不見的小刀，一點一點切掉我們神經系統的穩定。科學證據很清楚─它會干擾大腦的抑制性神經傳導系統γ-胺基丁酸（GABA）。

根據2023年發表於《Microbiological Research》的綜論指出，芬普尼是一種苯基吡唑類殺蟲劑，被廣泛使用於農業、寵物防蚤、防蟲藥劑中。它的殺蟲機制是針對昆蟲神經系統中主要的抑制性訊號—γ-胺基丁酸（GABA）受體下手，讓昆蟲無法抑制神經興奮，進而產生癲癇、麻痺甚至死亡。

GABA不只存在於昆蟲，人體的大腦與中樞神經也有GABA受體，負責協助我們放鬆、入睡、穩定情緒。芬普尼雖然對人類的GABA受體親和力較低，但長期微量暴露下，仍可能引發神經系統的慢性影響，像是焦慮、易怒、入睡困難、過動或注意力不集中等。

