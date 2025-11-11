健康網》防治肺腺癌「這檢查」可降2成死亡率

東元綜合醫院高級健檢中心主任、醫師林洋鈺表示，台灣目前肺癌診斷以肺腺癌比例最高，且其中以女性、不吸菸者居多；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕據衛福部公布近年國人十大死因統計資料顯示，肺癌已連續10年高居台灣癌症死亡率的首位，對國人健康影響甚鉅。東元綜合醫院高級健檢中心主任、醫師林洋鈺表示，台灣目前肺癌診斷以肺腺癌比例最高，若想積極預防肺癌，不建議只照胸部X光篩檢，而應採行低劑量肺部電腦斷層檢查，有助及早揪出病灶；尤其對高危險族群可有效降低20%肺癌死亡率。

林洋鈺於東元綜合醫院高級健檢中心網頁「健康資訊」中發文表示，近年醫療技術大幅進展，即使吸菸人口持續下降、抽油煙機的普遍使用減低了女性油煙暴露，但台灣肺癌死亡人數仍逐年增加，統計20年來肺癌死亡人數竟暴增一倍，且以肺腺癌比例達70%為最高，其中以女性、不吸菸者居多。

林洋鈺指出，肺腺癌與傳統肺癌認知不同，相對於其他類型的肺癌，肺腺癌大多生長於肺部周邊，是一個相對進展較慢的癌症，平均腫瘤倍增時間約半年，意即要讓一個肺腺癌成長為10倍大小，約需5年時間。因此，若想以早期肺癌為篩檢目標，建議健檢民眾應從40歲開始進行肺癌篩檢。

林洋鈺進一步說明，篩檢肺癌使用胸部X光具有方便快速、價格便宜、輻射劑量低等好處，因此也被廣泛使用在肺部病灶的第一線篩檢。但其缺點是偵測病灶的能力極限為1公分，當肺部病灶小於1公分時，不容易在胸部X光上呈現；而且會有觀測上的死角，造成診斷能力下降。最重要的是，研究結果顯示，胸部X光檢查無法降低整體肺癌死亡率。

因此，林洋鈺說，相對於傳統X光檢查，低劑量肺部電腦斷層有極佳的影像解析度，而且電腦斷層影像沒有死角，無論病灶在肺部何處，都能做很好的型態與大小分析。不過，受檢者需承受相對較高的輻射劑量，檢查費用也是較為昂貴。但研究結果顯示，在高危險族群中，低劑量肺部電腦斷層可有效降低20%肺癌死亡率。

林洋鈺強調，若以揪出早期肺癌為篩檢目標，不僅建議民眾從40歲開始篩檢肺癌，也建議選擇檢查無死角的低劑量肺部電腦斷層，以避免只使用胸部X光發現太晚、無法改善死亡率的缺失。

