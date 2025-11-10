自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》日體育主播猝逝 醫：胰臟癌初期得靠6大診斷

2025/11/10 15:25

日本電視台資深主播菅谷大介抗癌3年仍持續上班，7日下班後出現腹痛，隔日病逝。秀傳健康管理中心表示，初期最難查出病灶。（取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕日本電視台資深主播菅谷大介在3年前罹患胰臟癌，原本控制良好且持續上班，未料7日下班返家後身體不適，隔日卻因消化道出血逝世，享年53歲，令人不勝唏噓。根據秀傳健康管理中心衛教資料指出，初期症狀必須搭配6大診斷，才可能揪出病灶。

菅谷大介是在2022年初被診斷出罹癌，之後他努力抗癌，並時常在節目及社群平台分享自己抗病經歷。日本媒體指出，他一直工作到生命的最後一刻，尤其胰臟癌會出現黃疸現象，菅谷大介可能以上妝來遮掩。

胰臟癌初期通常沒有明顯症狀，但隨著病情進展，可能會慢慢出現以下症狀：腹部與背部疼痛、消化不良與食慾不振、體重無故下降、黃疸（皮膚與眼白變黃）、糖尿病惡化或新發糖尿病、疲倦與虛弱及其他消化道問題等。

秀傳健康管理中心表示，由於症狀可能與其他消化系統疾病相似，導致許多醫病之間未能很快掌握到關鍵診斷，進而在時間掌握上又錯失些時日。通常這些症狀需仰賴：超音波、電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）、內視鏡超聲波（EUS）、PET-CT及CA19-9腫瘤標記等，才能揪出病灶。

不過，初期能確診的病例不算太多，在胰臟癌分期中，末期病人通常以緩解治療為主，存活率一般不到1年時間。

