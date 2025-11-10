健康網》打完流感疫苗 吃對食物防護加倍

營養師高敏敏說，豆腐、雞蛋等所含蛋白質是免疫細胞的重要原料，建議注射流感疫苗前補足，有助維持免疫健康與組織修復；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕流感疫苗開打後打氣旺，但疫苗防護力不超過1年，要增強自身免疫力，才能穩定防護力。對此，營養師高敏敏表示，想讓疫苗發揮最大效果，建議施打前應補充蛋白質、維生素與礦物質；注射後應攝取抗氧化與抗發炎營養，有助穩定免疫細胞，也能讓修復力更佳。此外，特別提醒接種前後應避免吃高油、高鹽、高糖食物以及酒類，以免導致體內發炎反應上升，讓病毒易入侵。

注射前補充3大營養助防護

高敏敏於臉書專頁發文表示，想讓疫苗發揮最大效果，避免接種後不適，前一天應多喝水促進代謝；早點睡讓身體充分休息；保持心情放鬆，降低壓力荷爾蒙。另，打針前也建議補足以下3大營養素，才能讓防護力更穩定：

●蛋白質：免疫細胞的重要原料，有助維持免疫健康與組織修復，如蛋、雞胸肉、豆腐、牛奶等食物均富含。

●鋅：可促進免疫細胞生成，提升代謝與修復力；牡蠣、腰果、南瓜籽等食物均有。

●維生素A：保護呼吸道與腸胃黏膜，降低病毒入侵風險；食材如地瓜、豬肝、胡蘿蔔等。

接種後4類營養素助修復

打完疫苗後，免疫系統會進入訓練模式，高敏敏指出，此時建議補充以下4大抗氧化與抗發炎營養，幫助免疫細胞穩定、修復力更好：

●維生素C：幫助抗發炎，促進免疫細胞分化；食材如芭樂、奇異果、花椰菜等。

●維生素D：維持體內發炎平衡，強化細胞防禦；雞蛋、乾香菇、黑木耳等食材均富含。

●維生素E：清除自由基，增強抵抗力與修復速度；食材如堅果、酪梨、葵花籽等。

●Omega-3：減緩身體氧化壓力，抑制病毒複製；如鮭魚、深海魚、亞麻籽等食材均富含。

3大地雷食物發炎易上升

此外，高敏敏也提醒，以下3類食物會讓發炎加劇或影響免疫，接種前後應避免或少吃：

●高油高鹽食物：像炸物、洋芋片、加工食品等食物，容易使體內發炎反應上升。

●高糖食物：甜點、含糖飲料等會抑制免疫細胞反應，造成體內慢性發炎。

●酒類：降低免疫力、減弱抗體生成效果，病毒更易入侵體內。

高敏敏提醒，注射疫苗只是防護起點，真正保護你的，則是每天的營養與生活習慣；從飲食、作息到壓力管理，都是免疫防線的重要一環，養好身體才是最強防護盾。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

