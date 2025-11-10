自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

基因編輯一針搞定？ 美研究：CRISPR有望永久降低壞膽固醇

2025/11/10 13:58

美國最新研究利用CRISPR基因編輯技術，有望一次性、永久性地解決高膽固醇問題，為基因療法開創新篇章；圖為DNA示意圖。（圖擷取自Freepik）

美國最新研究利用CRISPR基因編輯技術，有望一次性、永久性地解決高膽固醇問題,為基因療法開創新篇章；圖為DNA示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一篇發表於權威醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的最新試驗報告指出，利用CRISPR基因編輯技術，未來可能只需一次治療，就能永久降低體內有害的膽固醇。初步結果顯示，該療法能將「壞膽固醇」（LDL）降低近50%，三酸甘油酯則降低約55%。

研究主要作者、俄亥俄州克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）心血管專家尼斯汀（Steven Nissen）博士表示：「我們希望這是一個永久性的解決方案，讓年輕的重症患者能接受『一次即永逸』的基因治療，終生降低LDL與三酸甘油酯。」他形容這簡直是「夢想成真」。未參與研究的專家也指出，對於需要終生服藥的患者而言，此療法的潛力「極其巨大」。

此療法的靈感，源自一種罕見的基因突變。研究發現，天生ANGPTL3基因功能關閉的人群（約250分之1），終生都擁有極低的「壞膽固醇」與三酸甘油酯，且幾乎沒有心血管疾病風險。尼斯汀解釋：「這是一種天然而有益的保護性突變。現在有了CRISPR，我們有能力改變其他人的基因，讓他們也擁有這種保護。」

此次為初期的小型安全性試驗，僅15名患者參與。雖然一名受試者在接受注射治療6個月後死亡，但研究人員認為其死因與藥物無關，因該患者本身為心血管重症末期，且接受的是幾乎無效的最低劑量。美國食品暨藥物管理局（FDA）已要求對所有受試者進行長達15年的長期追蹤，以確保無遠期副作用。

專家：切勿自行停藥 臨床應用仍有長路

未參與研究的哈佛醫學院專家納塔拉簡（Pradeep Natarajan）博士提醒，目前雖有前景，但現有藥物也能達到類似的降膽固醇效果，此新療法的長期有效性與安全性仍需更大規模的試驗來驗證。尼斯汀表示，團隊希望在明年底前完成二、三期臨床試驗。專家一致呼籲，在療法成熟前，高膽固醇患者「應持續服用現有藥物，切勿自行停藥」。

