健康網》抗炎「滅火」10種食物大公開 可可、莓果都上榜

〔健康頻道／綜合報導〕飲食明明吃得很均衡，卻總是覺得身體疲累不舒服？當心可能是慢性發炎上身。科博特診所院長劉博仁表示，發炎是身體自我修復的機制，但若發炎反應持續，易導致過敏、自體免疫、心血管等問題，甚至癌症。建議日常飲食可攝取深色莓果、綠葉菜與十字花科蔬菜、全榖雜糧、豆製品、堅果與種子、含ω-3的魚類、橄欖油、發酵食品、香料與藥草、茶與可可等10大抗發炎食物，有益身體慢慢修復。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，慢性發炎像火種一樣一直悶著，它會慢慢消耗免疫系統，讓身體處在長期疲乏、腸胃不適、皮膚粗糙、情緒不穩、代謝下降等狀態。想要改變發炎反應，最實際方式就是從吃的東西開始。

此外，劉博仁說，據2024年1篇綜述研究指出，天然未加工、富含植化素與多酚的食物，可調節免疫反應、降低細胞發炎。另，腸道菌平衡對於降低全身性慢性發炎非常重要，而膳食纖維與發酵食品也能改善腸道菌相。不過，抗發炎飲食並非吃一次就見效，而是需要每天累積，身體會因為日常習慣而慢慢變好。

抗發炎食物Top 10

劉博仁也進一步列出10大抗發炎食物如下：

●深色莓果與鮮豔水果：含花青素、多酚、維生素C，可抗氧化、調節發炎反應；日常食材如藍莓、草莓、葡萄等。

●綠葉菜與十字花科蔬菜：富含蘿蔔硫素、葉酸和纖維，可支持身體解毒與細胞修復；食材如：菠菜、甘藍、花椰菜、芥藍等。

●全穀雜糧：膳食纖維會在腸道內轉換為短鏈脂肪酸，有助免疫平衡、降低腸道發炎；食材如糙米、燕麥、蕎麥、藜麥等。

●豆類與黃豆製品：提供植物性蛋白與異黃酮，能幫助荷爾蒙與代謝調整，減少炎症反應；食材如黑豆、毛豆、豆腐、味噌等。

●堅果與種子：含不飽和脂肪、維生素E與抗氧化多酚，有助保護血管與細胞；食材如核桃、杏仁、亞麻籽等。

●富含ω-3的魚類：EPA、DHA能直接下調身體的發炎訊號；食材如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚等。

●初榨橄欖油（EVOO）：含橄欖多酚如羥基酪醇，是地中海型飲食抗發炎的核心脂肪來源。

●發酵食品：提供好菌並與膳食纖維，形成「腸道修復雙效」；食材如優格、克非爾、泡菜、味噌等。

●香料與藥草：多酚與精油能抑制發炎途徑，是料理中最簡單的抗發炎小調整；如薑黃、薑、蒜、洋蔥、迷迭香、羅勒等均是。

●茶與可可（記得避免加糖）：兒茶素與可可黃烷醇能支持血管健康與抗氧化，適量即可。

劉博仁強調，很多疾病不是突然發生，而是身體長期在發炎的結果。想要降低發炎，不是吃一種神奇食物、也不是吃越清淡越好，而是每天飲食做一點點好的選擇。

