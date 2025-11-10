自由電子報
冬季皮膚乾癢紅腫勿輕忽 60歲男不當清潔竟釀蜂窩性組織炎

2025/11/10 13:42

醫師江明哲提醒，皮膚保濕的核心在於重建皮膚屏障，而非單純補水。（恩主公醫院提供）

醫師江明哲提醒，皮膚保濕的核心在於重建皮膚屏障，而非單純補水。（恩主公醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕隨著冬季來臨，氣溫驟降，恩主公醫院皮膚科門診發現許多民眾因長時間使用暖氣、熱水洗澡或過度清潔，出現乾燥與搔癢等不適，其中1位60多歲男患者小腿乾癢，每天用熱水泡腳，並以酒精擦拭止癢，結果確診「缺脂性皮膚炎合併蜂窩性組織炎」，醫師提醒當皮膚乾癢持續不癒或破皮紅腫時，應及早就醫。

恩主公醫院皮膚科醫師江明哲表示，該患者誤以為只是皮膚乾燥，每天用熱水泡腳，並以酒精擦拭止癢，結果皮膚愈來愈乾，甚至出現裂口與紅腫疼痛，就醫確診「缺脂性皮膚炎合併蜂窩性組織炎」，經外用類固醇及系統性抗生素治療，同時加強保濕修復後，約2週後漸漸康復。

江明哲指出，冬季氣溫降低會使皮脂腺分泌減少，研究顯示，溫度每下降1°C，皮脂分泌量約減少10%。皮脂是皮膚天然的防水層，一旦油脂減少，角質層便難以留住水分；冷空氣與暖氣環境使濕度下降，當角質層含水量低於10%時會出現微裂，造成皮膚屏障受損，並引起紅癢與發炎。

江明哲表示，冬天乾癢若沒即時修復，皮膚會陷入乾癢與發炎的惡性循環，保濕的核心在於重建皮膚屏障，而非單純補水，保濕關鍵3步驟為清潔後3分鐘內塗抹保濕品，利用洗澡後皮膚仍含水的狀態，立刻塗抹保濕品，最大程度鎖住水分。再來須挑對保濕成分，像吸水劑可挑甘油、玻尿酸、尿素，鎖水劑可用凡士林、礦物油，神經醯胺、膽固醇、脂肪酸則可修復屏障。另依膚質與部位選用質地，像臉部可用乳液，四肢乾燥部位用乳霜，手肘、腳跟龜裂可用凡士林。

