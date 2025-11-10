美髮師擁「雙手三刀剪」奇技 手痛誤認「五十肩」 竟罹鈣化性肌腱炎

臺中醫院復健科醫師蔡逸松說，患者右肩肌腱鈣化，特定姿勢會劇痛。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市50歲髮型設計師Alice，以雙手三刀剪技術設計時尚聞名，今年9月睡醒右肩膀劇痛，痛到無法舉手，吃止痛藥無效被迫停工，原以為罹患「五十肩」，自行吃消炎藥、熱療1個月還是劇痛，至衛福部臺中醫院復健科診斷查出罹患鈣化性肌腱炎，經醫師投藥、電療合併震波治療才重返職場。

Alice為客戶剪髮時以雙手操作三刀，游刃有餘、瀟灑自如，未料用來賺吃的右手竟痛到不舉，衛生福利部臺中醫院復健科今天說，患者原以為五十肩，到藥局買止痛藥吃未改善，就醫接受x光與超音波檢查，才發現右肩四條旋轉肌中，負責舉手功能的棘上肌鈣化，導致無法舉手。

請繼續往下閱讀...

主治蔡逸松醫師提供治療超音波影像指出，「五十肩是整個肩膀不能動，鈣化性肌腱炎則是特定姿勢劇痛」，相較而言，五十肩是關節沾黏，主要症狀是漸進式卡卡痛，肌腱鈣化常有悶痛感，一旦發病就是突發性急性劇痛，主要發生於40至60歲民眾，患者若有舊傷，或退化甲狀腺功能異常、糖尿病都易誘發。

臺中醫院復健科醫師蔡逸松進行體外震波治療。（記者黃旭磊攝）

醫療團隊為患者進行體外震波治療，自費震波每次約3千元，治療3周後右肩疼痛大為改善，不但順利舉手，還可輕鬆操作剪刀，本月再次用「雙手三刀剪」技術服務客戶，讓美麗新娘漂亮走上紅毯。

蔡逸松表示，臨床治療鈣化性肌腱炎、足底筋膜炎及網球肘，採用非侵入性的體外震波治療有良好效果，但懷孕、有急性感染、凝血功能障礙並不適接受震波治療，建議治療前還是要跟主治醫師討論。

