高中女教師靜脈曲張紅腫破皮 靜脈膠水治療助重新站上講台

林宜右醫師建議，民眾出現靜脈曲張，需由專業醫師透過超音波等檢查，判斷病情輕重，再決定合適的治療方式。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕50歲的周姓高中女老師因長年久站雙腿靜脈曲張，腿部皮膚癢而抓到紅腫破皮，很害怕需要動手術治療，一度請假在家休息。經親友介紹到醫院胸腔暨心臟血管外科門診，經醫師進行超音波檢查，評估患者的血管狀況後，決定為她進行自費的靜脈膠水治療，1個月後讓她開心地重新站上講台作育英才。

仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔暨心臟血管外科醫師林宜右指出，靜脈曲張常發生於腿部，靜脈因為瓣膜受損或是血管壁變弱，造成血液滯留和血管擴張扭曲，是一種靜脈系統常見的疾病。症狀包括：晚上小腿常抽筋、腫脹、走路或久站後覺得很不舒服。如果是有家族病史者、肥胖、懷孕荷爾蒙改變、以及長時間站立或坐姿不動者，都屬於高危險族群。

林宜右醫師指出，靜脈曲張不只是外觀的問題，甚至隱藏著更深層的血管疾病，需要專業醫師透過超音波等方式進行檢查。（記者陳建志翻攝）

林宜右指出，靜脈曲張不只是外觀的問題，甚至隱藏著更深層的血管疾病，需要專業醫師透過超音波等檢查，判斷病情輕重，再決定合適的治療方式。靜脈曲張的治療不能僅靠外觀判斷，由醫師親自操作的完整血管檢查與診斷至關重要，不僅能判斷病變血管位置，更能同時擬定治療計畫。

林宜右指出，治療方式包括微創手術、雷射與靜脈膠水閉合技術，但治療方式須根據每位病人的血管型態與症狀，量身訂做最適合的治療方式。有些人適合靜脈內雷射，有些人則可考慮最新的醫療膠水治療，目標是病人生活品質的改善。

林宜右表示，該名患者評估後為她進行自費的靜脈膠水治療，其原理是透過注射特殊的醫用膠水來封閉受損的靜脈，這種膠水可以迅速硬化，從而阻斷血液流經受影響的靜脈，將這些靜脈進行閉合動作，讓靜脈曲張獲得治療。

林宜右強調，靜脈曲張治療並非「一發現就一定要開刀」，門診檢查的目的是幫助病人確認病情，並提供不同治療選擇，早期症狀者可透過醫療彈性襪、藥物、或是生活習慣改善來減緩惡化。呼籲民眾若出現下肢靜脈曲張、長期腿部腫脹、疼痛、反覆腫脹、皮膚顏色改變或靜脈潰瘍，建議及早接受專科醫師檢查評估，避免錯過治療時機。

