權威研究推翻「麩質敏感」迷思 多數腹脹不適與麩質無關
〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學網站《SciTechDaily》報導，一篇刊於10月22日頂級醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的最新權威研究指出，廣為人知的「麩質敏感」（gluten sensitivity），在大多數情況下，其症狀並非由麩質（gluten）本身所引起。
該研究由澳洲墨爾本大學副教授畢西基爾斯基（Jessica Biesiekierski）領導，旨在探討為何許多沒有「乳糜瀉」的民眾，在食用含麩質食物後仍會出現腹脹、腹痛等症狀。她指出，研究數據顯示，這些症狀更常是由一群被稱為「FODMAPs」的可發酵碳水化合物，或是人們對食物的預期心理（安慰劑效應）所觸發。
重新定義：從麩質失調到「腸腦互動」疾病
研究團隊認為，「非乳糜瀉麩質敏感」（NCGS）不應再被視為一種獨立的麩質相關疾病，而應被歸類為與「腸躁症」（IBS）類似的「腸腦互動障礙」光譜的一部分。皇家墨爾本醫院腸胃科專家泰-丁（Jason Tye-Din）教授表示，此新知有助於臨床醫師提供更精準的診斷，避免不必要的飲食限制。
畢西基爾斯基呼籲，公共衛生宣傳應揚棄「麩質天生有害」的論述。研究團隊呼籲，未來診斷應結合心理評估與腸道檢測，制定更精確的臨床路徑，並將有效的照護結合飲食調整與心理支持。
