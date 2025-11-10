健康網》進補別再大魚大肉！ 料理3撇步聰明暖身不增重

國健署說，傳統進補料理眾多，建議選擇雞肉或魚肉取代紅肉、加入胡蘿蔔等當季蔬菜，溫補暖身又可減少脂肪攝取；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕進入立冬節氣後，許多人開始進補各種湯品、食材養生，但其實進補不必大魚大肉，聰明吃才能補身不增重。國民健康署表示，每到立冬，大家總愛進補以儲備好體能過冬，但吃太多反而會造成身體負擔，建議進補時牢記以白肉取代紅肉、選擇低油烹調法、搭配當季蔬菜等3訣竅，可減少攝取脂肪與熱量，營養均衡又暖身。

國健署於臉書專頁「食在好健康」發文表示，立冬一到，進補也成為眾人季節性養生方式之一，建議與其盲目吃補，不如改成吃更多「營養」來進補；並推薦掌握以下3大原則不僅吃得清爽，也能更健康：

以白肉取代紅肉

國健署表示，傳統進補料理眾多，可選擇脂肪含量較低的雞肉或魚肉取代紅肉。例如：以「麻油雞」取代「羊肉爐」，同樣能溫補暖身，還能減少飽和脂肪的攝取。

選擇低油烹調法

此外，國健署提及可採行低油烹調法減少熱量攝取，2大重點如下：

●先撈浮油：燉煮麻油雞、薑母鴨或藥膳排骨後，喝湯前，記得先將湯面上的浮油或油脂結塊撈除，可有效減少脂肪與熱量攝取。

●減少麻油和酒量：傳統麻油雞大多以大量麻油與米酒烹煮，建議可採用「半水酒」比例（減少米酒用量、以水替代），同時控制油量、改用中小火慢炒麻油，有助減少油煙與熱量。

搭配當季蔬菜更均衡

國健署建議，進補時多放入當季蔬菜，如青江菜、香菇、紅蘿蔔等，不加火鍋料、少用加工食材，除能補充膳食纖維與植化素，還能讓湯頭更清爽、營養也更升級。

