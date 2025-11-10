自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》進補別再大魚大肉！ 料理3撇步聰明暖身不增重

2025/11/10 17:26

國健署說，傳統進補料理眾多，建議選擇雞肉或魚肉取代紅肉、加入胡蘿蔔等當季蔬菜，溫補暖身又可減少脂肪攝取；示意圖。（圖取自freepik）

國健署說，傳統進補料理眾多，建議選擇雞肉或魚肉取代紅肉、加入胡蘿蔔等當季蔬菜，溫補暖身又可減少脂肪攝取；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕進入立冬節氣後，許多人開始進補各種湯品、食材養生，但其實進補不必大魚大肉，聰明吃才能補身不增重。國民健康署表示，每到立冬，大家總愛進補以儲備好體能過冬，但吃太多反而會造成身體負擔，建議進補時牢記以白肉取代紅肉、選擇低油烹調法、搭配當季蔬菜等3訣竅，可減少攝取脂肪與熱量，營養均衡又暖身。

國健署於臉書專頁「食在好健康」發文表示，立冬一到，進補也成為眾人季節性養生方式之一，建議與其盲目吃補，不如改成吃更多「營養」來進補；並推薦掌握以下3大原則不僅吃得清爽，也能更健康：

以白肉取代紅肉

國健署表示，傳統進補料理眾多，可選擇脂肪含量較低的雞肉或魚肉取代紅肉。例如：以「麻油雞」取代「羊肉爐」，同樣能溫補暖身，還能減少飽和脂肪的攝取。

選擇低油烹調法

此外，國健署提及可採行低油烹調法減少熱量攝取，2大重點如下：

先撈浮油：燉煮麻油雞、薑母鴨或藥膳排骨後，喝湯前，記得先將湯面上的浮油或油脂結塊撈除，可有效減少脂肪與熱量攝取。

減少麻油和酒量：傳統麻油雞大多以大量麻油與米酒烹煮，建議可採用「半水酒」比例（減少米酒用量、以水替代），同時控制油量、改用中小火慢炒麻油，有助減少油煙與熱量。

搭配當季蔬菜更均衡

國健署建議，進補時多放入當季蔬菜，如青江菜、香菇、紅蘿蔔等，不加火鍋料、少用加工食材，除能補充膳食纖維與植化素，還能讓湯頭更清爽、營養也更升級。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中