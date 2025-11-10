自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

不孕症試管嬰兒補助3.0方案上路 每次最高15萬元

2025/11/10 12:36

「不孕症試管嬰兒補助3.0」自今年11月1日起上路。（記者林志怡攝）

「不孕症試管嬰兒補助3.0」自今年11月1日起上路。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部自2021年7月起推動「不孕症試管嬰兒補助2.0」方案，截至今年10月底，已幫助2.6萬餘對夫妻迎接超過3.1萬名新生兒。衛福部長石崇良說，自今年11月1日起，相關補助方案再升級為「3.0版」，受術妻39歲以下首胎第一次申請最高補助15萬元，往後各胎第一次補助也從6萬提高至15萬元。

石崇良指出，少子女化已是國安危機，我國因人口出生率下降，15歲到64歲工作人口在2015年已1700萬達到高峰後，近年來持續減少，2024年已下滑至1600萬，若生育情況沒有改善，2070年工作人口將再減少900萬、只剩約700萬人。

因此，石崇良表示，政府除鼓勵生育，為幫助希望有孩子的夫妻，衛福部持續提高人工生殖機構品質，也提供人工生育費用補助，繼2021年的人工生殖補助計畫2.0後，今年11月1日再加碼提供3.0方案，希望減輕年輕夫妻的經濟壓力。

國健署說明，「不孕症試管嬰兒3.0方案」將於114年11月1日上路，補助金額全面加碼，凡當日起提出申請並核定的療程均可按3.0方案補助；補助次數與金額以首次申請時妻子年齡為準，未滿39歲者，第1次療程最高補助15萬元，第2、3次最高10萬元，39歲至未滿45歲者，第1次最高13萬元，第2、3次最高8萬元。

此外，所有療程無需一定懷孕成功即可申請，可依據各個療程不同的施術方式和結果給予補助，每胎最多可補助6次療程（40歲至未滿45歲則最多3次），申辦補助由人工生殖機構協助線上辦理。

第3萬名試管寶寶的父親黃先生說，當初與太太自然嘗試，後來胚胎植入又失敗很多次，免疫、甲狀腺等各種可能會遇到的問題都碰上了，每次失敗後，對於要不要繼續療程，其實也相當掙扎，夫妻倆也不知道這條路的盡頭在哪，但有政府作為後盾，也比較有勇氣繼續下去。

