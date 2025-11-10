自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》泫雅暴瘦10公斤昏倒！ 專家：健康減重每日減500大卡

2025/11/10 12:43

泫雅昏倒在舞台上，保鑣見狀將她抱起帶下台，讓粉絲憂心她的健康。（翻攝自X）

泫雅昏倒在舞台上，保鑣見狀將她抱起帶下台，讓粉絲憂心她的健康。（翻攝自X）

〔健康頻道／綜合報導〕韓國小野馬泫雅驚傳在澳門參加音樂節時，突昏倒在舞台上，被保鑣抱下場，她曾經透露正積極減重，164公分的她從59公斤瘦到日前僅剩49公斤，讓粉絲憂心她的健康。根據衛福部國健署衛教資料指出，健康減重的原則每週以減輕0.5 公斤為目標，則每日應減少500大卡。通常設計減重飲食女性1,200-1,500大卡/ 天、男性1,500-1,800 大卡/ 天。

雖然泫雅事發當晚已在IG上發文道歉，請大家不用擔心，儘管是報平安，但是當她在舞台上昏倒時，被保鑣抱下場的緊急狀況，仍然讓粉絲感到憂心，希望她要好好照顧自己的身體。

健康減重每週以減輕0.5公斤為目標

民眾應該如何健康減重？根據衛福部國健署衛教資料指出，每週以減輕0.5 公斤為目標，則每日應減少500 大卡。當然熱量減少愈多，體重減輕愈多，可快速獲得成就感，但過度嚴苛的節食讓人出現虛弱、掉髮、情緒不穩和營養欠缺，一旦解禁，食慾大開，又落入肥胖的惡性循環。

國健署接著說，當我們每日熱量攝取低於1,200 大卡，就很難從限量的食物去滿足身體各種營養需求，而需借助綜合維他命、礦物質補充。每日低於800大卡更需小心，最好在醫護人員指導下使用極低熱量配方取代日常飲食，它是經過設計的高蛋白，並能百分之百滿足維他命、礦物質需求的專業配方，但要有荷包瘦身的準備。

你可以這麼做

國健署認為，民眾減重的目標設定不要好高騖遠，反而容易打退堂鼓；以做得到為原則。可參考漸進式做法，例如，微小行為修正，戒除含糖飲料、酒精、零食宵夜，並細嚼慢嚥，增加走路、爬樓梯，每日輕鬆減少200大卡，再逐步增強運動及飲食分量控制，朝向日減500大卡邁進。在均衡飲食原則下，耐心地達到目標。

本關新聞請見

泫雅暴瘦10公斤舞台昏倒！恢復意識竟道歉：什麼都不記得了

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中