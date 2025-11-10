健康網》泫雅暴瘦10公斤昏倒！ 專家：健康減重每日減500大卡

泫雅昏倒在舞台上，保鑣見狀將她抱起帶下台，讓粉絲憂心她的健康。（翻攝自X）

〔健康頻道／綜合報導〕韓國小野馬泫雅驚傳在澳門參加音樂節時，突昏倒在舞台上，被保鑣抱下場，她曾經透露正積極減重，164公分的她從59公斤瘦到日前僅剩49公斤，讓粉絲憂心她的健康。根據衛福部國健署衛教資料指出，健康減重的原則每週以減輕0.5 公斤為目標，則每日應減少500大卡。通常設計減重飲食女性1,200-1,500大卡/ 天、男性1,500-1,800 大卡/ 天。

雖然泫雅事發當晚已在IG上發文道歉，請大家不用擔心，儘管是報平安，但是當她在舞台上昏倒時，被保鑣抱下場的緊急狀況，仍然讓粉絲感到憂心，希望她要好好照顧自己的身體。

健康減重每週以減輕0.5公斤為目標

民眾應該如何健康減重？根據衛福部國健署衛教資料指出，每週以減輕0.5 公斤為目標，則每日應減少500 大卡。當然熱量減少愈多，體重減輕愈多，可快速獲得成就感，但過度嚴苛的節食讓人出現虛弱、掉髮、情緒不穩和營養欠缺，一旦解禁，食慾大開，又落入肥胖的惡性循環。

國健署接著說，當我們每日熱量攝取低於1,200 大卡，就很難從限量的食物去滿足身體各種營養需求，而需借助綜合維他命、礦物質補充。每日低於800大卡更需小心，最好在醫護人員指導下使用極低熱量配方取代日常飲食，它是經過設計的高蛋白，並能百分之百滿足維他命、礦物質需求的專業配方，但要有荷包瘦身的準備。

你可以這麼做

國健署認為，民眾減重的目標設定不要好高騖遠，反而容易打退堂鼓；以做得到為原則。可參考漸進式做法，例如，微小行為修正，戒除含糖飲料、酒精、零食宵夜，並細嚼慢嚥，增加走路、爬樓梯，每日輕鬆減少200大卡，再逐步增強運動及飲食分量控制，朝向日減500大卡邁進。在均衡飲食原則下，耐心地達到目標。

