自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

人類遠古基因復活！ 科學家用CRISPR成功逆轉痛風關鍵機制

2025/11/10 11:03

風是由於尿酸結晶堆積在關節，引發如圖中大腳趾處的劇烈疼痛與紅腫。美國最新研究利用基因編輯技術，為治癒此一古老疾病帶來曙光；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

風是由於尿酸結晶堆積在關節，引發如圖中大腳趾處的劇烈疼痛與紅腫。美國最新研究利用基因編輯技術，為治癒此一古老疾病帶來曙光；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕痛風源於尿酸結晶在關節中累積，而尿酸本應由尿酸酶（uricase）分解。但人類與其他靈長類在約2000萬年前喪失了此基因。科學家推測，高尿酸在遠古時期能幫助靈長類將果糖轉化為脂肪、儲存能量，是一種「演化的幸運」，如今卻成了現代疾病的根源。

據科學網站《SciTechDaily》網站報導，為挑戰此一演化遺憾，由美國喬治亞州立大學生物學教授高雪爾（Eric Gaucher）領導的團隊，利用被稱為「分子剪刀」的CRISPR-Cas9技術，將一個重構的古老尿酸酶基因植入人類肝細胞模型中。這個「基因復活」實驗成功讓細胞重新產生尿酸酶，恢復了分解功能。

尿酸急降、脂肪堆積消失

實驗結果顯示，「復活」的尿酸酶不僅大幅降低了尿酸濃度，還阻止了肝細胞因過量果糖而生成三酸甘油酯。進一步在3D肝組織模型中驗證後，研究人員發現酵素能正確定位於細胞內的「過氧化體」，顯示其作用機制完整，具備臨床應用潛力。

高雪爾指出，高尿酸血症不僅導致痛風，也與高血壓、心血管疾病及脂肪肝密切相關，是潛在的「隱形推手」，透過恢復尿酸酶，可能一次預防多種代謝疾病。

研究團隊接下來將進行動物實驗，未來若進入人體試驗，可能以應用於部分新冠疫苗的脂質奈米顆粒（LNP）技術投送基因。高雪爾表示，雖然基因編輯仍面臨安全與倫理挑戰，但若能安全復活這段遠古基因，「痛風與代謝疾病的治療方式將被徹底改寫。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中